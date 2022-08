Samsung mobily dostávají mód proti zneužití dat v servisu

Měli jste někdy telefon v servisu? A měli jste u toho obavy, že by se technici mohli hrabat v datech, která máte v něm máte uložená? Slušný podnik samozřejmě nikdy nic takového neudělá, ale hlavně u těch levných a méně známých nikdy nevíte. Společnost Samsung se nyní rozhodla toto možné zneužití začít eliminovat nástrojem jménem Repair Mode (v češtině by to mohl být Mód oprav), který začíná testovat na domácím trhu v Jižní Koreji.

Díky této bezpečnostní funkci může uživatel “zamknout” data telefonu před jeho předáním servisu či jiné osobě. Jakmile je Repair Mode spuštěn, telefon se automaticky restartuje a naběhne jen se základními aplikaci. Osobní data uživatele v tu chvíli leží v zabezpečené složce a dá se k nim dostat až po opětovném vypnutí tohoto speciálního režimu majitelem.

Nový mód by měl mít také právo povolovat přístup k určitým složkám, takže nebude zamykat či odemykat úplně všechno. Novinka je u testovaných telefonů k dispozici v nabídce “Péče o baterii a zařízení” a v Koreji nyní údajně míří do telefonů řady Galaxy S21. Časem by se měly dočkat další přístroje a také regiony.

Kolikrát jste měli mobil v servisu?

Zdroj: pharena