Dreame X50 Ultra Complete: Když robotický úklid předčí očekávání

Komerční článek

Dreame X50 Ultra Complete je špičkový robotický vysavač s mopovací funkcí, který posouvá inteligentní úklid na novou úroveň.

Co dělá X50 Ultra Complete výjimečným?

Díky svým revolučním výsuvným nohám dokáže překonat převýšení až do výšky 6 cm, za to vděčí technologii ProLeap™. Ta umožňuje vysavači zvednout kolečka o 4,2 cm do výšky, aktivovat výsuvné nohy a snadno překročit prahy dveří, parkety a jiné menší vyvýšeniny, se kterými měly běžné robotické vysavače problémy. Tato technologie slibuje životnost až 30 000 cyklů, což zaručuje spolehlivý výkon na dlouhá léta.

360stupňové skenování a navigace VersaLift™ zajišťuje detekci a vyhýbání se překážkám v prostoru. Vysavač tak dokáže vyčistit místa i pod nízkým nábytkem plynule a efektivně za pomoci AI, která kombinuje 3D vnímání, RGB snímání, dvouřádkový laser a AI kameru s LED osvětlením pro přesnou navigaci a vyhýbání se překážkám. Výsledkem je detekce až 200 různých předmětů a schopnost vyčistit i těžko dostupná místa, jako prostor pod nízkým nábytkem. Tato technologie vytváří detailní 3D mapu pro detekci a vyhýbání se menším předmětům, jako jsou kabely nebo ponožky, a zároveň bezpečně manévruje kolem větších překážek, jako např. boty a nabíjecí stanice. Majitele domácích mazlíčků určitě potěší, že tato technologie rozpozná nečistoty i v podobě výkalů domácích mazlíčků a neroznese je po celé podlaze.

Dreame X50 Ultra Complete zvládne jak suché, tak mokré čištění. Hravě si poradí se všemi typy povrchů – od tvrdých podlah až po koberce. Rozšiřitelný mop a boční kartáčky umožňují důkladné čištění i v rozích a podél stěn. Výsuvné nohy zase zajišťují plynulý přechod mezi různými povrchy, což dělá z tohoto modelu univerzálního pomocníka pro každou domácnost.

V Dreame mysleli i na všechny, kteří si potrpí na opravdu komfortní úklid. Model X50 Ultra Complete kromě základních komponentů obsahuje navíc sáčky na prach, čisticí roztok a 6 párů mopů spolu s dalšími bočními a hlavním kartáčem.

Jak můžete vidět, robotický vysavač od Dreame X50 Ultra Complete je spolehlivým partnerem v domácnosti i pro nejnáročnější spotřebitele.