Vyhlížíte Redmi Note 9 a Note 9 Pro? Prodej začne brzy a budou i dárky

Zástupci firmy Xiaomi dnes oficiálně oznámili, kdy bude v ČR možné objednat nedávno představené telefony Redmi Note 9 a Note 9 Pro. Přístroje, které doplní již prodávaný model Redmi Note 9s, budou k předobjednání od pondělí 25. května. Do oficiálního prodeje pak poputují první červnový den. Každý, kdo si jeden z těchto mobilů pořídí od 25. do 31. května, navíc dostane dárek. U standardního modelu Note 9 půjde o náramek Mi Band 3. K dražšímu Note 9 Pro dostane zákazník kromě tohoto náramku také sluchátka Mi True Wireless Eardbuds. Dostupnost Redmi Note 9 a Note 9 Pro byla původně avizována do dvou vln, nakonec ale zamíří do českých obchodů současně.

Základní varianta Note 9 s paměťovými parametry 3/64 GB vyjde na 5699 Kč, vybavenější 4/128 GB verze na 6199 Kč. U modelu Note 9 Pro jsou pak ceny stanoveny na 8399 Kč za variantu 6/64 GB a 8999 Kč v případě kapacit 6/128 GB. Významné rozdíly mezi telefony najdeme třeba u fotoaparátů, čipsetů nebo rychlosti nabíjení. Po designové stránce jsou jinak telefony pochopitelně velmi podobné. Na podrobnější specifikace se můžete sami podívat. Dostupnost Redmi Note 9 a Note 9 Pro nahrává například tomu, aby byly telefony naděleny jako dárek za vysvědčení.

Hodláte jeden z těchto telefonů kupovat?