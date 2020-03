Spotify nedávno oznámilo několik výrazných změn v designu aplikace. Pro Android ještě nejsou aktivní, nicméně to nezabránilo tomu, aby společnost vydala další novinku. Změny se dočkala domovská obrazovka aplikace. Dobrou zprávou je i to, že tato změna je dostupná nejen pro iOS, ale i Android. A to jak ve verzi pro telefon, tak i tablet.

Nová domovská obrazovka Spotify

Domovská obrazovka je rozdělena do několika bloků. Úplně nahoře je sekce pro nejhranější obsah, kde se objevuje šest položek od playlistů, přes alba až po podcasty. Pod těmito šesti položkami je pruh složený buď s nedávno přehraným obsahem anebo obsahem tvořeným na míru, kde se objevuje hudba podle historie poslechu.

Všimnout si také můžete toho, že vás Spotify pozdraví zprávou „Dobré ráno/odpoledne/večer“. Důvodem má být to, že se zobrazovaný obsah bude měnit podle denní doby. Společnost v současné době nedala více informací k této funkci. Předpokládá se ale, že bude Spotify preferovat obsah, který v danou denní dobu posloucháte.

Spotify Mobile’s Refreshing New Look

Na rozdíl od nedávno představeného redesignu aplikace, jsou tyto změny dostupné již nyní. Datum vydání redesignu Android aplikace Spotify není stále známé.

Jak se vám líbí nová domovská obrazovka Spotify?

Zdroj: theverge.com