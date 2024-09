Češi, Dny Marianne jsou tu! Vybrali jsme pro vás TOP slevy na elektroniku

Dny Marianne probíhají i na e-shopu Datartu

V akcích je veškerá elektronika od telefonů přes hodinky až po televize

Vybrali jsme pro vás TOP nabídky

Dny Marianne jsou opět tady a Datart se přidal s pořádnými slevami! Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější produkty, na kterých můžete ušetřit. Ať už sháníte nový smartphone, chytré hodinky nebo třeba soundbar, určitě si vyberete.

Jak sehnat kupóny Dny Marianne?

Časopisy : Kupóny najdete v tištěných vydáních časopisů Marianne, Marianne Bydlení a Marianne Venkov & Styl.

: Kupóny najdete v tištěných vydáních časopisů Marianne, Marianne Bydlení a Marianne Venkov & Styl. Mobilní aplikace: Stáhněte si oficiální mobilní aplikaci Dny Marianne, kde najdete všechny kupóny v digitální podobě. Vyjdou na 110 Kč.

Jak ušetřit na Datartu ještě více? Sežeňte VIP účet!

Pokud máte VIP účet na Datartu, můžete těžit z ještě nižších cen než standardní zákazníci. U levnějších produktů to může znamenat úsporu v řádu stokorun, ale u dražších položek, jako jsou televize, drahé mobilní telefony nebo fotoaparáty, můžete ušetřit i několik tisíc korun. Sehnání účtu je poměrně těžké, Datart vám ho nedá pro nic za nic. Mně osobně přišel jednoho krásného dne kupón do e-mailu (a to na Datartu často nenakupuju), získat jej můžete ale například také v případě, že máte ČSOB Premium.

Motorola Moto G54 5G Power Edition

Hledáte kvalitní telefon s obří baterií za rozumnou cenu? Motorola Moto G54 5G Power Edition by mohla být trefou do černého.

6,5″ LTPS displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí

Výkonný 8jádrový procesor MediaTek Dimensity 7020

12 GB RAM a 256GB úložiště

Hlavní 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací

Baterie s kapacitou 6000 mAh a 30W nabíjením

Zvýšená odolnost s certifikací IP52

Motorola Moto G54 5G Power Edition patřila i za svou původní cenu k těm nejlepším koupím. Za necelé 4 tisíce dostanete možná až příliš dobrý telefon s obrovskou baterií, potěší také velká porce RAM a úložiště, stejně jako 120Hz displej.

Cena s kódem Marianne: 3 991 Kč

vivo V40 SE

Pokud hledáte stylový telefon s kvalitním AMOLED displejem, model vivo V40 SE by vás mohl zaujmout. Startoval na ceně 5 999 Kč, nyní jej můžete mít o dost levněji.

6,67″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí

8 GB RAM a 256GB úložiště

Hlavní 50Mpx fotoaparát

Baterie s kapacitou 5000 mAh a 80W nabíjením

Android 14

Za tuto cenu dostanete opravdu kvalitní AMOLED panel s vysokou obnovovací frekvencí, poměrně solidní fotoaparát a také rychlé 80W nabíjení, které telefon nabije z 0 na 100 % za méně než 40 minut. Pokud se o tomto kousku chcete dozvědět další informace, můžete se mrknout na náš článek shrnující celou řadu vivo V40.

Cena s kódem Marianne: 4 792 Kč

Vivo X100 Pro

Vivo X100 Pro patří společně s Xiaomi 14 Ultra k nejlepším fotomobilům současnosti!

6,78″ LTPO AMOLED displej s rozlišením 2800 x 1260 pixelů

čipset MediaTek Dimensity 9300

16 GB RAM a 512GB úložiště

Špičkové fotoaparáty Zeiss

Baterie s kapacitou 5400 mAh a 100W rychlonabíjením

Android 14 s nadstavbou FunTouch OS

Pokud hledáte špičkový vlajkový telefon, se skvělými fotoaparáty, můžeme vivo X100 Pro doporučit všemi deseti. Posvěcení od Zeiss, výborný hlavní fotoaparát a dost možná nejlepší periskopický teleobjektiv na trhu. Na naše zhodnocení se můžete mrknout v recenzi.

Cena s kódem Marianne: 21 526 Kč

Samsung Galaxy A15

Hledáte základní smartphone od renomovaného výrobce? Samsung Galaxy A15 by mohl být dobrou volbou.

6,5″ Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením

8jádrový procesor MediaTek Helio G99

4 GB RAM a 128GB úložiště (rozšiřitelné)

Hlavní 50Mpx fotoaparát

Baterie s kapacitou 5000 mAh a 25W rychlonabíjením

Android 14 s nadstavbou One UI

Za cenu lehce přes 3 tisíce korun dostanete solidní základ s velkým AMOLED displejem, dostačujícím výkonem a velkou baterií. Potěší také Android 14, dlouhá softwarová podpora a možnost rozšíření úložiště paměťovou kartou.

Cena s kódem Marianne: 3 192 Kč

Xiaomi 14

Vlajková loď od Xiaomi je nyní k dispozici za skvělou cenu!

6,36″ AMOLED displej s rozlišením 2670 × 1200 px a 120Hz obnovovací frekvencí

Nejvýkonnější mobilní čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB RAM a 512 GB úložiště

Trojitý zadní fotoaparát s hlavním 50Mpx snímačem

Baterie s kapacitou 4610 mAh, 90W drátové a 50W bezdrátové nabíjení

Odolnost IP68

Xiaomi 14 nabízí to nejlepší, co můžete v současnosti v telefonu mít. Brutální výkon díky čipu Snapdragon 8 Gen 3, špičkový displej a velmi rychlé nabíjení. To vše zabalené v kompaktním těle s vysokou odolností. Opomenout nesmíme ani vynikající fotoaparáty posvěcené německou Leicou. Za necelých 16 tisíc jde o fantastickou koupi, jak se můžete přesvědčit v naší recenzi.

Cena s kódem Marianne: 15 992 Kč

Xiaomi 14 Ultra

Pokud vám běžná vlajková loď nestačí, sáhněte po modelu Ultra!

6,73″ AMOLED displej s QHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí

Nejvýkonnější mobilní čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

16 GB RAM a 512 GB úložiště

Čtyřnásobný zadní fotoaparát s variabilní clonou f/1.63 až f/4.0

Baterie s kapacitou 5000 mAh, 90W drátové a 80W bezdrátové nabíjení

Odolnost IP68

Xiaomi 14 Ultra by se dalo označit spíše za fotoaparát, nežli za klasický smartphone. Hlavní fotoaparát s variabilní clonou vám umožní fotit jako s digitálním fotoaparátem, k tomu přidejte naprosto špičkové teleobjektivy a výsledkem je dost možná nejlepší fotomobil současnosti. K tomu přidejte špičkový výkon, obrovský QHD+ displej a bleskurychlé nabíjení. Není úplně dokonalý, zejména co se přehřívání týče (recenze), ale za danou cenu s ním rozhodně nešlápnete vedle.

Cena s kódem Marianne: 23 918 Kč

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE

Nejodolnější a nejvybavenější chytré hodinky od Samsungu jsou nyní ve skvělé akci!

1,5″ LTPO OLED displej

Odolnost proti vodě až do 100 metrů

GPS, NFC, LTE

Měření EKG, SpO2, tělesné teploty a mnoho dalšího

Výdrž až několik dní na jedno nabití

Galaxy Watch Ultra jsou vrcholem mezi chytrými hodinkami s Wear OS. Nabízí extrémní odolnost, špičkové zdravotní funkce a (na poměry opravdu chytrých hodinek) dlouhou výdrž baterie. Nyní je můžete mít ještě levněji díky cashbacku 3 500 Kč od Samsungu! Startovaly na 17 499 korunách, což byl poněkud přestřel a snaha se cenou přiblížit jablečné konkurenci, ale za 10 492 Kč jde bezpochyby o skvělou koupi. V recenzi jsme je vesměs jen chválili.

Cena po cashbacku: 10 492 Kč

Garmin fenix 7X Pro Glass Solar

Pro vyznavače outdoorových aktivit tu máme špičkové hodinky od Garminu.

1,4″ transflektivní MIP displej

GPS, GLONASS, Galileo

Měření srdečního tepu, SpO2, stresu a mnoho dalšího

Solární dobíjení s výdrží až 37 dní

Odolnost do 100 metrů

Garmin fenix 7X Pro jsou hodinky stavěné pro nejnáročnější sportovce a dobrodruhy. Nabízí extrémní výdrž baterie, precizní GPS a nespočet sportovních funkcí. Za pár dní sice dostanou nástupce, ale za danou cenu s nimi neuděláte chybu. Původně si za ně Garmin žádal 22 490 Kč.

Cena s kódem Marianne: 13 592 Kč

Nabíječka do sítě FIXED GaN

Potřebujete nabít více zařízení najednou? S touto nabíječkou to zvládnete levou zadní.

Celkový výkon až 100 W

3× USB-C, 1× USB-A

Nabíjí až 4 zařízení současně

Technologie Power Delivery 3.0

Kompaktní nabíječka s technologií GaN zvládne nabít notebook, tablet i telefon současně. Díky technologii Power Delivery 3.0 nabije vaše zařízení tou nejvyšší možnou rychlostí.

Cena s kódem Marianne: 1 139 Kč

Monitor MSI G273CQ

Hledáte kvalitní herní monitor za dobrou cenu? MSI G273CQ by mohl být trefou do černého.

27″ VA panel s rozlišením 2560 × 1440 px

Obnovovací frekvence až 170 Hz

Odezva 1 ms

Technologie Adaptive Sync

Za cenu lehce přes 4 tisíce korun dostanete kvalitní 27″ herní monitor s vysokým rozlišením a obnovovací frekvencí. Potěší také technologie Adaptive Sync, která zajistí plynulý obraz bez trhání. Sám ho doma používám jako hlavní zobrazovadlo, kupoval jsem ho za trochu vyšší cenu a nemám si na co stěžovat. Jasně, HDR je tu spíš pro marketingové účely, ale pokud hledáte herní monitor a zároveň máte dostatek výkonu pro vykreslování vyššího než Full HD rozlišení, budete s ním spokojení.

Cena s kódem Marianne: 4 071 Kč

Razer DeathAdder V3 Pro

Legendární herní myš od Razeru je nyní k dispozici za skvělou cenu!

Optický senzor Focus Pro s rozlišením až 30 000 DPI

Optické přepínače myší Gen-3

5 programovatelných tlačítek

Bezdrátové připojení Razer HyperSpeed Wireless

Velmi nízká hmotnost

Razer DeathAdder V3 Pro je jednou z nejlepších herních myší na trhu. Nabízí špičkový senzor, nízkou hmotnost a ergonomický tvar, díky kterému vydrží v ruce hodiny.

Cena s kódem Marianne: 2 583 Kč

Sony ZV-E10L II + 16-50 mm II

Hledáte kvalitní fotoaparát na natáčení vlogů? Sony ZV-E10L II by mohl být tím pravým.

26Mpx snímač Exmor R CMOS

4K video až 60 snímků za sekundu

Výklopný dotykový displej

Vyměnitelné objektivy

Sony ZV-E10L II je nástupcem původního modelu ZV-E10, jímž fotím takřka všechny produkty a natáčím videa. Kompaktní fotoaparát s výměnnými objektivy je ideální pro natáčení vlogů a tvorbu video obsahu. Nabízí špičkovou kvalitu obrazu, 4K video a výklopný displej, díky kterému se snadno natočíte. S objektivem 16-50 mm stojí běžně přes 30 tisíc.

Cena s kódem Marianne: 24 712 Kč

Soundbar TCL S45HE

Chcete vylepšit zvuk vašeho televizoru? TCL S45HE je zajímavou volbou za rozumnou cenu.

Výkon 100 W

Dolby Atmos

Bluetooth 5.2

HDMI 2.1 (eARC)

Za cenu lehce přes 3 tisíce korun dostanete solidní soundbar s podporou Dolby Atmos, který výrazně vylepší zvuk vašeho televizoru.

Cena s kódem Marianne: 3 192 Kč

TCL 55C805

Na závěr tu máme špičkovou televizi za skvělou cenu.

55″ QLED panel s rozlišením 4K

Mini LED podsvícení

120Hz obnovovací frekvence

Google TV

4× HDMI 2.1

TCL 55C805 nabízí špičkovou obrazovou kvalitu díky QLED panelu a Mini LED podsvícení. Potěší také 120Hz obnovovací frekvence, která ocení zejména hráči konzolí nové generace. Za cenu lehce přes 16 tisíc jde o skvělou koupi.

Cena s kódem Marianne: 16 093 Kč

Jaké další slevy vás zaujaly?