DJI Osmo Pocket 4P jde do prodeje. Kapesní kamera dostala teleobjektiv a zvládne 4K při 240 snímcích Hlavní stránka Zprávičky Kapesní kamera DJI Osmo Pocket 4P jde do prodeje a poprvé v řadě má druhou kameru s teleobjektivem Hlavní 1palcový snímač natáčí 4K video až při 240 snímcích za sekundu V Číně startuje v přepočtu zhruba na 11 700 Kč, oficiální český prodej zatím není Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 DJI nezůstalo u drobných vylepšení. Svoji kapesní kameru s gimbalem osadilo druhým snímačem, takže Pocket 4P umí přiblížit dění, aniž by ztratil na kvalitě obrazu. Prodej startuje v Číně, na českém webu zatím visí pouze upoutávka. Dvě kamery místo jedné. Teleobjektiv mění, k čemu kameru použijete Hlavní novinkou je druhý objektiv. Vedle 1palcového snímače se širokoúhlým objektivem (20 mm, f/2,0) přibyla telekamera s ohniskem 60 mm a světelností f/1,8 na menším snímači 1/1,28″. Díky ní Pocket 4P nabídne trojnásobné optické přiblížení a digitálně až dvanáctinásobné – vzdálenější objekt tak nemusíte ořezávat ztrátovým digitálním zoomem. V praxi to znamená, že kameru nemusíte držet těsně u obličeje, abyste vyplnili záběr. Vlogovat jde z většího odstupu a portrét působí přirozeněji, protože delší ohnisko zhušťuje perspektivu. Předchozí Pocket 3 přitom vystačil s jediným objektivem. Co DJI Osmo Pocket 4P nabídne Hlavní snímač pořídí fotky s rozlišením 37 Mpx a video natáčí v 10 bitech s profilem D-Log2. Zpomalené záběry zvládne až ve 4K při 240 snímcích za sekundu, výrobce u hlavního snímače uvádí dynamický rozsah až 17 clonových stupňů – jde ale o údaj z laboratoře DJI, v praxi počítejte s rezervou. DJI a Insta360 se žalují kvůli patentům na kapesní kamery Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky O stabilizaci se stará tříosý mechanický gimbal a sledování objektu ActiveTrack 8. Kameru ovládáte přes dvoupalcový otočný dotykový displej s jasem až 1 000 nitů, o zvuk se postarají tři vestavěné mikrofony. Tělo váží 230 gramů a ukrývá 103GB úložiště, které rozšíříte microSD kartou až o 1 TB. Baterie má kapacitu 1 545 mAh a podle DJI se z nuly na 80 procent nabije zhruba za 18 minut. Nechybí Wi-Fi 6 ani Bluetooth 5.4, novinkou je i podpora časového kódu pro snazší střih z více kamer. Cena a dostupnost V Číně se Pocket 4P prodává ve dvou sadách. Základní stojí 3 799 jüanů, tedy v přepočtu zhruba 11 700 Kč, dražší sada Vlog vyjde na 4 299 jüanů, což je asi 13 200 korun. Na výběr je černá a bílá barva. Oficiální cenu ani start prodeje v Česku DJI zatím neoznámilo, na oficiálním webu pro náš trh však visí upoutávka. Pravděpodobně tak nebudeme muset čekat dlouho. Vyměnili byste velkou kameru za kapesní model s teleobjektivem? Zdroje: DJI, GSMArena, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akční kamera DJI duální kamera gimbal Osmo video Mohlo by vás zajímat Xiaomi Xming Q5 Neo: Kompaktní projektor s otočným kloubem překvapí cenou i výbavou Jakub Kárník 12.11.2024 ChatGPT umí analyzovat videa v reálném čase! Vezměte mobil a můžete začít experimentovat Jana Skálová 17.12.2024 Disk Google se dočkal žádaného vylepšení. Konečně zrychlí přehrávání videí Jana Skálová 28.12.2024 Neuvěřitelný AI editor videí míří na Instagram. Umožní kouzlit s videi a zjednoduší práci Jana Skálová 25.12.2024 YouTube (asi) chce naštvat uživatele. Na Androidu testuje zcela nesmyslnou změnu Adam Kurfürst 11.11.2024 Samsung si od Googlu půjčí skvělou AI funkci. Zlepšíte s ní video na pár kliknutí Adam Kurfürst 11.12.2024