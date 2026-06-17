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DJI Osmo Pocket 4P jde do prodeje. Kapesní kamera dostala teleobjektiv a zvládne 4K při 240 snímcích

  • Kapesní kamera DJI Osmo Pocket 4P jde do prodeje a poprvé v řadě má druhou kameru s teleobjektivem
  • Hlavní 1palcový snímač natáčí 4K video až při 240 snímcích za sekundu
  • V Číně startuje v přepočtu zhruba na 11 700 Kč, oficiální český prodej zatím není

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
17.6.2026 18:00
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DJI nezůstalo u drobných vylepšení. Svoji kapesní kameru s gimbalem osadilo druhým snímačem, takže Pocket 4P umí přiblížit dění, aniž by ztratil na kvalitě obrazu. Prodej startuje v Číně, na českém webu zatím visí pouze upoutávka.

Dvě kamery místo jedné. Teleobjektiv mění, k čemu kameru použijete

Hlavní novinkou je druhý objektiv. Vedle 1palcového snímače se širokoúhlým objektivem (20 mm, f/2,0) přibyla telekamera s ohniskem 60 mm a světelností f/1,8 na menším snímači 1/1,28″. Díky ní Pocket 4P nabídne trojnásobné optické přiblížení a digitálně až dvanáctinásobné – vzdálenější objekt tak nemusíte ořezávat ztrátovým digitálním zoomem.

dji osmo 4p v ruce

V praxi to znamená, že kameru nemusíte držet těsně u obličeje, abyste vyplnili záběr. Vlogovat jde z většího odstupu a portrét působí přirozeněji, protože delší ohnisko zhušťuje perspektivu. Předchozí Pocket 3 přitom vystačil s jediným objektivem.

Co DJI Osmo Pocket 4P nabídne

Hlavní snímač pořídí fotky s rozlišením 37 Mpx a video natáčí v 10 bitech s profilem D-Log2. Zpomalené záběry zvládne až ve 4K při 240 snímcích za sekundu, výrobce u hlavního snímače uvádí dynamický rozsah až 17 clonových stupňů – jde ale o údaj z laboratoře DJI, v praxi počítejte s rezervou.

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O stabilizaci se stará tříosý mechanický gimbal a sledování objektu ActiveTrack 8. Kameru ovládáte přes dvoupalcový otočný dotykový displej s jasem až 1 000 nitů, o zvuk se postarají tři vestavěné mikrofony. Tělo váží 230 gramů a ukrývá 103GB úložiště, které rozšíříte microSD kartou až o 1 TB.

Baterie má kapacitu 1 545 mAh a podle DJI se z nuly na 80 procent nabije zhruba za 18 minut. Nechybí Wi-Fi 6 ani Bluetooth 5.4, novinkou je i podpora časového kódu pro snazší střih z více kamer.

Cena a dostupnost

V Číně se Pocket 4P prodává ve dvou sadách. Základní stojí 3 799 jüanů, tedy v přepočtu zhruba 11 700 Kč, dražší sada Vlog vyjde na 4 299 jüanů, což je asi 13 200 korun. Na výběr je černá a bílá barva.

Oficiální cenu ani start prodeje v Česku DJI zatím neoznámilo, na oficiálním webu pro náš trh však visí upoutávka. Pravděpodobně tak nebudeme muset čekat dlouho.

Vyměnili byste velkou kameru za kapesní model s teleobjektivem?

Zdroje: DJI, GSMArena, Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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