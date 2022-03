DJI drony slouží Rusům jako průzkumníci. Ukrajina žádá odstřižení

Populární drony značky DJI se dají používat mnohými způsoby. Jak jsme se mohli nedávno přesvědčit, mezi účely použití patří dokonce i předávání drog. Létající kvadrokoptéry podle všeho hrají svou roli i v rámci nejsledovanější události posledních dní – válce na Ukrajině. Jak okupovaný stát, tak i ruský protivník mají ve své výbavě hned několik dronů této značky. V rámci průzkumu samozřejmě mohou být velmi užitečné. Proti jejich používání na straně Ruska se ale nyní Ukrajina oficiálně postavila.

Ukrajinský ministr pro digitalizaci na Twitteru vyzval společnost DJI, aby se nějakým způsobem pokusila zablokovat funkčnost dronů v rukou Rusů. Ti je totiž používají pro průzkum oblastí, na které následně útočí. Jak se v posledních dnech ukázalo, jde často o civilní cíle. Požadavek, který se podobá několika ostatním, které míří na technologické společnosti z celého světa, se tedy zdá jako legitimní.

Čínská společnost ovšem reagovala vysvětlením, že něčeho takového prý bohužel není technicky schopná. A kdyby přikročila k plošnému omezení létání DJI dronů na území Ukrajiny, bude se to týkat všech. Bez ohledu na armádu, která je využívá. Navíc by blokace nebyla dokonalá, protože by uživatelům k jejímu obejití stačilo nepřipojovat se na internet.

