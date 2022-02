Pomůžete s blokováním ruských webů? Stačí otevřít tuto stránku (i z mobilu)

V důsledku konfliktu mezi Ruskem, Ukrajinou a nepřímo i dalšími státy světa se odehrávají souboje nejen tváří v tvář fyzicky ba bojišti, ale také v kybernetickém prostoru, tedy na internetu. V online prostředí už přitom došlo k několika zajímavým událostem, ze kterých můžeme vypíchnout například oficiální zapojení hackerské skupiny Anonymous, které už se podařilo “shodit” několik významných ruských webů, nebo tuzemské vypnutí několika domén dezinformačních stránek rukou sdružení CZ.NIC. Ačkoli se může zdát, že jednotlivec v této oblasti nic moc nezmůže, není to úplně pravda.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022