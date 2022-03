Takhle by mohl vypadat displej u mobilů řady Galaxy S23

Vlajkové Samsung mobily ze série Galaxy S22 se ještě ani pořádně neusadily na prodejních pultech a mnozí zájemci dokonce ještě čekají na jejich dodání, nicméně internetem už kolují spekulace nad tím, jak budou vypadat telefony z řady Galaxy S23. Známý “tipér” Ice Universe se podělil o rendery, které mají vyobrazovat konkrétně jejich displeje. A to takové, které by měly dle některých předpokladů konečně přinést do vlajkové Galaxy S série ukrytý fotoaparát pod zobrazovací vrstvou.

Okamžikem, kdy se prý korejská firma o využití této technologie předního fotoaparátu rozhodne, má být podle odhadů úspěch či neúspěch očekávaného modelu Galaxy Z Fold4. Ten by měl, stejně jako jeho předchůdce Z Fold3, tuto utajenou kamerku mít. Samsung zatím přední fotoaparát v tomto provedení nevydává za plnohodnotný senzor pro pořizování selfie, nýbrž zejména za prostředek pro odemykání obrazovky či uskutečňování videohovorů. Za další rok už ale může být toto řešení na jiné, o dost vylepšené úrovni.

Jak moc fandíte tomuto řešení?

Zdroj: pharena