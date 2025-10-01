Disk Google pro PC přináší funkci, kterou ocení úplně každý. S pomocí AI chrání před ransomwarem Hlavní stránka Zprávičky Google přidává do desktopové verze Disku Google pokročilou ochranu před ransomwarem využívající umělou inteligenci Nová funkce automaticky detekuje a zastaví synchronizaci souborů při podezření na ransomware útok Uživatelé mohou jednoduše obnovit poškozené soubory do původního stavu pomocí přehledného webového rozhraní Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Google tento týden představil důležitou bezpečnostní novinku pro počítačovou aplikaci cloudového úložiště Disk. Funkce využívá umělou inteligenci k detekci ransomwarových útoků a ochraně před nimi. Zatímco nativní dokumenty Google Workspace (Dokumenty, Tabulky) nejsou ransomwarem ovlivněny, ostatní soubory jako PDF nebo dokumenty Microsoft Office jsou tradičně zranitelné. Jak nová ochrana funguje Na rozdíl od běžných antivirových řešení, která se zaměřují na odhalení škodlivého kódu před jeho aktivací, nabízí Google zcela novou vrstvu obrany. Aplikace Disk Google pro desktop nyní obsahuje specializovaný AI model trénovaný na milionech skutečných vzorků ransomwaru. Tento systém dokáže identifikovat hlavní znak ransomwarového útoku – pokus o hromadné zašifrování nebo poškození souborů. Když Google Drive detekuje podezřelou aktivitu naznačující útok ransomwaru, automaticky pozastaví synchronizaci infikovaných souborů do cloudu, čímž zabrání šíření a poškození dat v celé organizaci. Uživatelé jsou okamžitě informováni prostřednictvím upozornění na ploše a e-mailem s pokyny, jak své soubory obnovit. Obnovení souborů po útoku Velkou výhodou nového řešení je jednoduchý způsob obnovy dat. Zatímco mnohdy bývá vyžadována přeinstalace systému nebo nákladné nástroje třetích stran, Google nabízí intuitivní webové rozhraní pro snadnou obnovu. Uživatelé mohou několika kliknutími obnovit více souborů najednou do jejich předchozího, neporušeného stavu. Pro IT týmy přináší tato funkce přehledné nástroje pro správu. Administrátoři dostávají upozornění v Admin konzoli na detekovanou aktivitu ransomwaru a mají přístup k podrobným informacím v protokolu auditu. Tato nová funkce je ve výchozím nastavení zapnuta pro všechny zákazníky, ale správci mají možnost ji v případě potřeby deaktivovat. Dostupnost pro uživatele Nová ochrana před ransomwarem je od tohoto týdne k dispozici v otevřené betě. Funkce je zahrnuta bez dodatečných nákladů ve většině komerčních plánů Workspace. Příjemnou zprávou je, že i běžní uživatelé mají přístup k funkci obnovy souborů zdarma. K využití této ochrany je potřeba mít nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Disk Google pro desktop. Používáte pravidelně Disk Google na svém počítači? Zdroj: Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Disk Google ransomware Zabezpečení Mohlo by vás zajímat Xiaomi má nový chytrý trezor! Je malý, levný a odemknete ho za půl sekundy Jakub Kárník 10.12.2024 Google nabízí nové předplatné. Za úplný pakatel poskytne více úložiště Adam Kurfürst 11.9.2024 7 způsobů, jak lze obejít zámek obrazovky Karel Kilián 9.11.2015 Disk Google se dočkal žádaného vylepšení. Konečně zrychlí přehrávání videí Jana Skálová 28.12.2024 Test LIDL Smart Home: Dveřní senzor, zvonek a automatizace Marek Houser 26.11.2021 Microsoft je nekompromisní! Tyhle počítače Windows 11 prostě nedostanou Peťo Vnuk 5.12.2024