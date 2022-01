Populární Discord má za sebou několikahodinový výpadek

Hráli jste ve středu odpoledne a večer oblíbenou online hru nebo jste třeba s kolegy řešili důležitý projekt a nefungovala vám při tom komunikace přes Discord? Rozhodně jste nebyli sami. Populární komunikační platforma měla v tu dobu velký celosvětový výpadek. Trval několik hodin a v nejkritičtější fázi uživatelům bránil v přihlášení. Už předtím se mnozí hlásili problémy s kvalitou připojení. Trable, jejichž příčina se momentálně hledá, byly vyřešeny zhruba o půlnoci ze středy na čtvrtek našeho času.

Hey @ everyone connection should be fully restored now! Hope you touched a little grass while we were out. Thx for the patience. https://t.co/smYJJdJm3e pic.twitter.com/fx35pnU3eW

— Discord (@discord) January 26, 2022