Discord pro Android a iOS se naučil jednu velmi užitečnou funkci z PC

Online komunikátor Discord, který je oblíbený hlavně u fanoušků videoher, se dočkal zajímavé funkce ve své mobilní verzi. Po mnoha letech, kdy byla tato možnost dostupná jen na počítačích, funguje nyní i na telefonech sdílení obrazu a audia během hovorů. V praxi tak může uživatel spustit Discord a pomocí něj pak ostatním účastníkům komunikace zprostředkovat dění v jeho telefonu. Mobilní aplikace Discord má ovšem při sdílení obrazovky logická omezení.

Discord - Talk, Video Chat & Hang Out with Friends Discord Inc.

Živé předávání video a audio obsahu není možné u aplikací, které to běžně v systému zakazují. Patří mezi ně například Netflix. U drtivé většiny her, což je pochopitelně hlavní cílová skupina, by ale funkce neměla být omezena vůbec. Dokonce by měla být dostupná třeba i v TikToku, při procházení galerie v mobilu nebo při používání aplikací využívajících rozšířenou realitu.

Mobilní aplikace Discord začala oficiálně podporovat sdílení obrazovky 16. prosince. Celosvětové zavádění ale samozřejmě může ještě nějakou dobu trvat. Stejně tak se mohou postupně otevírat nové možnosti sdílení u dalších spuštěných aplikací.

K jakému účelu byste tuto novinku využili?

Zdroj: engadget