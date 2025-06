Digg je zpět! Staro-nová sociální síť chce nahradit Reddit. Co má v plánu?

Populární platforma Digg, která zhruba kolem roku 2008 patřila k největším internetovým komunitám, se po letech vrací v nové podobě. Za jejím obnovením stojí Kevin Rose (zakladatel Diggu) a Alexis Ohanian (spoluzakladatel Redditu). Cílem nové verze Diggu je vytvořit prostor pro skutečné lidské interakce a zároveň čelit rostoucímu počtu internetových botů a umělé inteligenci.

Testovací aplikace pro iOS již běží v uzavřeném programu Groundbreakers. Uživatelé zde mohou procházet obsah pomocí různých filtrů – nejpopulárnější, nejnovější, trendy a další.

Platforma zatím také nabízí omezený počet komunit v kategoriích jako umění, zábava, finance, jídlo, věda, sport či technologie. Uživatelé v nich mohou jednotlivé příspěvky upvotovat (čili dát příspěvku pozitivní hlas / like), downvotovat (pravý opak – dislike) a komentovat, podobně jako na Redditu.

Digg bude obsahovat AI, ale má pouze sloužit uživatelům

Nová platforma má také využívat umělou inteligenci k automatickému shrnutí článků na základní úrovni, avšak schopnost této funkce by se měla do budoucna rozšiřovat.

Tvůrci také plánují zavést metody pro ověřování uživatelů, a to zejména zero-knowledge proofs, které umožňují prokázat pravdivost různých tvrzení bez toho, abyste museli samotnou informaci přímo prozradit. Cílem je zajistit autenticitu diskuzí, a tedy se vyhnout scénářům, kdy by se do lidských komunit infiltrovávali boti.

Digg se rovněž poučil ze svých dřívějších problémů s gamifikací a manipulací s žebříčky popularity, které jsou výsledkem výše zmíněných upvotů a downvotů. Nyní se budou obnovovat každých 24 hodin, což by mělo zabránit vzniku úzkých skupin uživatelů, kteří by s obsahem jakkoliv manipulovali.

Přestože aplikace zatím působí slibně, hlavní výzvou bude přesvědčit uživatele, aby přešli z oblíbeného Redditu na nově obnovený Digg. Tvůrci proto do budoucna slibují možnost vytváření zcela vlastních zmíněných komunit, jejichž podobu má pomoci navrhovat také umělá inteligence.

Zdroj: TechCrunch