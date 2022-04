Když Blizzard představil v roce 2018 na svém Blizzconu hru Diablo Immortal, nesetkalo se toto rozhodnutí se skalními fanoušky s pochopením. Všichni očekávali Diablo IV a namísto něj jsme se dočkali mobilní hry, jelikož si je studio vědomo potenciálu, který tento trh nabízí. Jeden z fanoušků se hned po představení zeptal Wyatta Chenga, zda se náhodou nejedná o nějaký pozdní aprílový žertík.

Diablo Immortal se konečně dostává do předběžného přístupu

Cheng odvětil dnes již legendární větou “vy snad nemáte telefony?” a tak nechtěně spustil vlnu nejrůznějších memů a dalších vtípků. Ať už si o celé situaci myslíte, co chcete, vězte že Diablo Immortal se blíží a nyní se do něj můžete předběžně zaregistrovat. Původně se očekávalo, že vyjde ke konci roku 2021, to se ale (jak jistě víte) nepodařilo splnit.

Diablo Immortal | Pre-Registration Cosmetic Trailer

Jde rozhodně o jednu z nejočekávanějších MMORPG her na mobilní zařízení vůbec a na prvních ukázkách vypadá sakra dobře. Trailer poukazuje rovněž na zbroj Horadrim, která se uvolní v případě, že bude mít hra více než 30 milionů předregistrací. Dá se očekávat, že toto číslo splní Diablo Immortal v řádu maximálně několika dnů. Hra jako taková by měla vyjít na konci června.

Jak se těšíte na Diablo Immortal?

Zdroj: YouTube