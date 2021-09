Definitivní konec řady Galaxy Note? Samsung už ji prý odřízl

Prémiový vlajkový hardware, větší displej a hlavně také podpora elektronického pera S Pen. To jsou, respektive doposud dlouhé roky byly, atributy, které odlišovaly řadu telefonů Note od ostatních modelů v mobilní Galaxy rodině. Teď se ale nad touto populární sérií smráká a například podporu pera už přebírají také modely z vlajkové řady S nebo flexibilní Galaxy Z telefony. Již dříve bylo potvrzeno, že zejména kvůli nedostatku procesorů se minimálně letos telefonů Note nedočkáme. Teoreticky se tak stane příští rok, ale jinak by prý měl být s celou touto řadou definitivní konec.

Poslední rozlučkové telefony Samsung Galaxy Note pro rok 2022 a dál nic? Možná ani takové tečky se populární série nedočká. Korejský gigant totiž ve své domovské zemi u této řady údajně neprodloužil registraci názvu. Galaxy A, M, S, Z… ty všechny se jinak na seznamu nacházejí. Je to finální tlustá čára za Note telefony a máme se rovnou připravit na to, že nejzajímavější prvky v čele s S Penem přeberou jiné Samsung mobily? Zatím to tak vypadá.

Které Galaxy Note telefony jste vyzkoušeli?

