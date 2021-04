Crash Bandicoot už řádí i v Androidu. Jaký je mobilní návrat legendy?

Crash a Coco mají za úkol na konci každé trasy plné překážek porazit finálního protivníka, kteří jsou sdružování v klanech silnějších bossů. Aby mohlo k soubojům dojít, je potřeba disponovat jednou ze zbraní. Ty se vyvíjením či smícháním přísad získávají jiným běháním na trasách se surovinami a vybavením. Veškerý postup je řízen z řídícího centra, které je situováno na jednom z tropických ostrovů. Běhat, porážet soupeře, vyvíjet stroje a zbraně, míchat výbušné lahvičky a pořád dokola. Rozhodně to ale (zatím) nenudí! A výzev k zisku bonusů po zaplacení či zhlédnutí reklamy skutečně není moc.

Mechanika hry je tradičně založená na probíhání trasou, na které se nacházejí kromě nepřekonatelných předmětů i jablka, dřevěné bedny, ikonická ochranná maska Aku Aku. Postupně narazíme také na pohyblivé mechanické prvky nebo soupeře. Na konci každé soubojové cesty čeká protivník s různými druhy útoků, kterým se stačí vyhnout a pak včasným klepnutím použít zbraň. Při běhu se uhýbá vlevo či vpravo, podklouzává pod překážkou, skáče do výšky. Chybět nemůže ani legendární otočka, která si poradí s bednami i menšími soupeři.

Panovaly obavy, jak se Crash Bandicoot: On the Run! pro Android telefony vydaří a jak moc hra (s ohledem na vydavatele) půjde po penězích hráčů. Nakonec to v tomto ohledu není žádná hrůza a hra je mechanicky, graficky a příběhově velmi povedená. Nejen fanouškům série ji rozhodně doporučuji. A velmi dobré hodnocení v Obchodě Play to jen podtrhává.

Které hry s Crashem jste kdy hráli?