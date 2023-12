Mobilní oddělení společnosti Samsung se momentálně soustředí na finální ladění telefonů Galaxy S24, k oficiálnímu představení dojde už příští měsíc, tedy v lednu. Mimo ně se ale v březnu můžeme těšit také na levnější telefony řady Galaxy A, přičemž dvojice nejpopulárnějších modelů, tedy Galaxy A5x a Galaxy A3x dostanou z hlediska materiálů velký upgrade. Alespoň to tvrdí leaker Revegnus na sociální síti X.

Revegnus se nechal slyšet, že jak Galaxy A55, tak i Galaxy A35 dostanou kovový (pravděpodobně hliníkový) boční rámeček, což by bylo velké překvapení. Ve střední třídě je totiž převážná většina telefonů tvořena z plastu, takhle by měly „áčkové“ Samsungy nádech vlajkových mobilů. Vždyť i letošní Galaxy A54 začínala na 12 tisících a přesto má plastový rámeček. Levnější model by měl navíc dostat čistý průstřel pro selfie kamerku, namísto dosavadního Infinity-U displeje.

Dražší Galaxy A55 má dostat do vínku čipset Exynos 1480 s grafickým čipem od AMD, otázkou bude, jak se podaří jihokorejské společnosti zapracovat na energetické efektivitě, potažmo odladění systému. Letos to totiž nebylo úplně nejlepší, jak jste se mohli dočíst v naší recenzi.

The Galaxy A35 and A55 have upgraded their cases from plastic to metal, giving them a very premium look~

