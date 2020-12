Company of Heroes: Opposing Fronts uvidíme brzy na Android zařízeních

Vývojáři z Feral Interactive právě oznámili příchod Company of Heroes: Opposing Fronts na Android zařízení. Jedná se o datadisk k původní hře Company of Heroes, která mimochodem na Android telefony vyšla nedávno.

Company of Heroes: Opposing Fronts na Android

Na Google Play i App Store by měla hra dorazit na začátku roku 2021 a vzhledem k tomu, že se port původní hry poměrně povedl se rozhodně máme na co těšit. Někteří leakeři předpovídali příchod tohoto datadisku již před několika týdny a nyní to máme konečně oficiálně potvrzené.

Company of Heroes Android Gameplay Walkthrough – Part 1

Company of Heroes Feral Interactive

Datadisk Opposing Fronts nabízí dvě nové kampaně a možnost hrát jak za Brity či Němce v režimu Skirmish. Multiplayer bohužel zatím potvrzen nebyl, ale osobně v něj stále doufáme. Na počítačích se totiž jednalo o skvělou zábavu. Ti, kteří vlastní základní hru navíc dostanou možnost koupit si hru za 3,99 dolarů (asi 85 korun) přímo v základní verzi hry. Celá hra pak vyjde na nemalých 439,99 Kč.

Co říkáte na příchod této hry?