Call Of Duty: Mobile spouští pro rok 2021 první sezónu módem New Order

Vývojáři populární mobilní střílečky Call Of Duty: Mobile se rozhodli zahájit rok 2021 uvedením úplně nové “první” sezóny. Od 26. ledna startuje v COD: Mobile Season One s prvním podtitulem New Order. Tuto skutečnost samozřejmě doprovodí několik nových prvků ve hře. Včetně několika zbraní a dalších odměn jak v Battle Pass, tak i v Premium Pass. Hráči se dočkají také jedné úplně nové multiplayerové mapy.

Call of Duty®: Mobile Official Season 1 New Order Trailer

Mezi nové zbraně patří například útočný samopal FR. 556 nebo puška SKS. První jmenovaná je k dispozici od třídy 21 a druhá se objeví někdy v půlce února. Nová mapa nese název Reclaim a zavede hráče do vyprázdněného vánočního obchoďáku. Další množství zábavy přináší multiplayerové módy 3v3 Gunfight a Attack of the Undead.

První jmenovaný zprostředkuje souboj tří hráčů proti třem s puškami v rukou. Druhý potěší fanoušky zombie tématiky, neboť v něm má dvacet hráčů šanci ukázat své schopnosti proti “hordě” nemrtvých. Objevil se také nový Battle Roayle mód Blitz, kde se proti sobě může postavit 40 hráčů. No, čerstvá Season One a mód New Order v COD: Mobile čekají…

Zdroj: COD