Kompletní průvodce: co udělat před prodejem telefonu?

U každého uživatele jednou nastane ten osudný den, kdy se rozhodne obměnit svůj chytrý telefon. U někoho to bývá jednou za rok, naopak někomu vydrží jeden telefon i pět let. Přesto však telefon vyměnit občas musíme ať už se nám to líbí nebo ne. Ať už kvůli aktualizacím, novému Androidu nebo třeba lepšímu fotoaparátu. A to ani nemluvíme o tom, když se vám na starém telefonu rozbije displej a jeho oprava vás stojí stejně, jako nový model. V tomto článku si ukážeme, co udělat před prodejem telefonu.

1. Záloha dat ze starého telefonu

Nejlepším řešením je jednoznačně mít zálohu přímo od Googlu. Ten se vám totiž postará nejen o fotky a dokumenty, ale třeba také kontakty či data jednotlivých aplikací. Následné přesedlání na nový telefon tak bude mnohem snažší a v podstatě ani nepoznáte, že máte nový telefon. K tomu vám poslouží aplikace Google Disk či Google Fotky. Pokud se vám však telefon rozbil, je záloha o něco složitější a budete muset využít externích programů. Naštěstí i pro tento případ pro vás máme návod.

Pokud si chcete ověřit, co a jak se zálohuje, pak:

Pokud nevyužíváte cloudové služby, můžete si samozřejmě data zálohovat skrz váš počítač a kabel. Využít můžete také jiných služeb jako je třeba Dropbox, který funguje také skvěle. Pokud chcete zachovat i třeba staré konverzace z aplikací jako WhatsApp či Telegram, stačí v nastavení vytvořit zálohu a nahrát ji na Google Disk. Pro zálohu textových zpráv můžete použít například aplikaci SMS Backup+, případně pokud chcete zálohovat i výpis uskutečněných hovorů, je šikovným nástrojem pro tyto účely Super Backup & Restore.

2. Přenesení dat do nového telefonu

Pokud si můžete dovolit nejdříve koupit nový telefon a až následně prodat ten starý, bude to rozhodně lepší možnost, než udělat to naopak. Jestliže si koupíte třeba nový Samsung, můžete využít službu Smart Switch, která se postará o to, aby byla přenesena většina vašich starých dat. Existují ale i jiní výrobci, kteří disponují podobnou vychytávkou. Namátkou lze zmínit třeba OnePlus Switch. Aby vše fungovalo na 100 %, je důležité, aby byl na obou zařízeních nainstalován stejný Android. Jestliže ale takovou možnost nemáte, i přesto se dají vaše data přenést ze starého telefonu a to právě skrz cloudovou zálohu, kterou jsme zmiňovali v předchozích odstavcích.

3. Odstraňte Google účet

Všechny novější Android telefony disponují tzv. FRP (Factory Reset Protection). Jedná se o další typ zabezpečení přímo od Googlu, který zabraňuje situaci, kdy vám někdo odcizí telefon a bude chtít telefon obnovit do továrního nastavení. To se mu sice může podařit, ovšem kdykoliv jej bude chtít znovu nastavit, bude po něm žádáno heslo a další podrobnosti o Google účtu, k němuž byl telefon připojen.

Aby se tedy předešlo situacím, kdy vám bude naštvaný kupující volat, co jste mu to vlastně prodali, musíte odebrat Google účet. Uděláte to tak, že přejdete do Nastavení > Účty, následně zvolíte účet, ke kterému je telefon přiřazen a vyberete možnost Odebrat účet.

4. Obnovte telefon do továrního nastavení

V momentě kdy si budete jisti, že máte svá data pečlivě zálohovaná a budete mít odebraný svůj Google účet, můžete telefon obnovit do továrního nastavení. Tím odstraníte všechny účty, ke kterým jste se na telefonu přihlásili (Facebook, Instagram, Twitter, Netflix..) a veškerý software se vrátí do původního stavu. V podstatě bude mít kupující možnost si zařízení znovu nastavit podle sebe, stejně jako kdyby si kupoval nový telefon.

5. Telefon důkladně vyčistěte a nafoťte

Pokud nepatříte mezi uživatele, kteří si potrpí na čistý telefon, před prodejem byste ho rozhodně vyčistit měli. Nikdo přeci nechce koupit telefon, který bude na fotkách upatlaný. Jestliže však není váš telefon alespoň voděodolný, musíte si dát pozor. Nejlepší volbou bude použití hadříku z mikrovlákna.

Následné focení telefonu je také důležitým aspektem. Fotky totiž prodávají a díky nim si o vás kupující udělá obrázek. Odpusťte si fotky ve špinavé kuchyni s neumytým nádobím či špinavém stole. Pokud na to máte čas a chuť, běžte telefon nafotit ven. Pokud máte příslušenství či záruku, nezapomeňte to v inzerátu zmínit a vše vyfoťte.

6. Nepřeceňujte své zařízení

Co udělat před prodejem telefonu? Rozhodně jej nepřeceňujte. Spousta lidí prodává svůj telefon nadhodnocený. Z 99 % takový telefon ale neprodáte. Podívejte se, za kolik se běžně prodává váš telefon na inzertních serverech a vymyslete kompromis. Pokud se váš model prodává za 8-10 tisíc korun a vy jej tam dáte za 12, když nový stojí 13, nemáte šanci.

Pokusíme se vás alespoň lehce nastínit, za kolik lidé běžně prodávají použité telefony. Musí samozřejmě splňovat standardní podmínky jako kompletní balení a samozřejmě funkční a nijak nepoškozený telefon. Obecně se dá říci, že zajímavou koupí je 70-80% z aktuální ceny nového modelu. Pokud se dá tedy telefon nový sehnat za 20 000 Kč a vy jej koupíte za 16 000 Kč, jedná se o vcelku dobrý obchod.

7. Kde telefon prodat?

V dnešní době máme na výběr ze spousty portálů a bazarů, kde lidé nabízejí své telefony a ostatní elektroniku. Jedním z těch nejpopulárnějších je bezesporu bazos.cz, kde se zároveň vyskytuje největší množství těchto inzerátů. Populárními jsou ale však také sbazar.cz nebo třeba Facebook Marketplace, který tu s námi tak dlouho není, ale pro lidi se jedná o jeden z nejpohodlnějších způsobů, jak něco prodat.

Kdy jste naposledy prodávali telefon?