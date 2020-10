Unavuje vás stále opakovat OK Google? Řešení se blíží. (video)

Chytrá zařízení s Google Asistentem se stala součástí života mnoha z nás. Některé aspekty tohoto soužití jsou ale občas únavné. Mluvím zejména o neustále potřebě používání klíčového slova OK Google. Google možná pracuje na něčem co nahradí OK Google příkaz. O co se jedná a jak by to mohlo fungovat?

Zprávu o kompletním redesignu uživatelského rozhraní Google Home Hubu přinesl jako první leaker Jan Boromeusz. Ten stejný člověk teď na svém YouTube kanálu odhalil další připravovanou funkci pro Google Home Hub Max. Neveřejná testovací verze firmwaru skrývá funkci, která možná nahradí OK Google klíčové slovo. Na videu můžeme vidět, že Google Asistent spustí naslouchání, když Jan vejde do místnosti. Pokud nic neřekne tak Asistent poslouchat přestane. V momentě bližšího přiblížení k Home Hub Max, ale opět začne naslouchat.

Blue Steel on Google Nest Hub Max – that is issuing commands Google Assistant without “Hey Google”

Za těmito kouzly stojí pravděpodobně ultrazvuková technologie obsažená v Google Home Hub Max. Jestli právě chytré využití ultrazvuku bude to, co nahradí neustálé opakování OK Google si ještě budeme muset počkat. Technologie nicméně vypadá velmi slibně. Pro všechny s obavou o vlastní soukromí bude také důležité, že všechny přídavné senzory na Home Hub Max jde už dnes v nastavení vypnout.

Kolikrát za den řeknete „OK Google“?

Zdroj: androidcentral