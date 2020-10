Google Home Hub dostává úplně nové rozhraní i tmavý režim

Jeden z nejužitečnějších chytrých domácích pomocníků dostává velkou aktualizaci. Chytrý displej Google Home Hub se dočkal aktualizace s kompletně novým uživatelským rozhraním. Přibyla také dlouho očekávaná možnost přihlásit více účtů najednou. Jaké další novinky na vás čekají?

Google v posledních dnech začal sjednocovat vzhled Google Asistenta napříč různými verzemi Androidu. Aktualizace se teď dočkaly i chytré displeje Home Hub. U chytrých displejů jde ale o zásadní změnu ovládání. Původní „kolotočové“ menu, kde uživatel projížděl nabídkou jako jedním dlouhým pásem, bylo teď nahrazeno za praktičtější nové rozhraní postavené na kartách. Ty lze přepínat podobně jako například karty ve webovém prohlížeči. Důsledkem toho vždy na první pohled vidíte více informací. Chytrý displej se bude také přehledněji a jednodušeji ovládat.

První karta v novém uživatelském rozhraní se jmenuje „Váše ráno“ (mění se v průběhu dne „Vaše odpoledne“ atd.) a zobrazuje vždy ty aktuálně nejdůležitější informace jako počasí nebo nadcházející události v kalendáři. Druhá karta Ovládání domácnosti přehledně ukáže stav a ovládání veškeré domácí chytré elektroniky jako světla, reproduktory nebo termostat. Další záložka Média pak doporučí vhodný obsah například z YouTube, Netflixu nebo Spotify. Název další karty Komunikace pak mluví sám za sebe a najdeme zde například videohovory přes Google Meet. Uživatele s osobním a Workspace (dříve G Suite) účtem pak nesmírně potěší možnost konečně mít přihlášené oba účty a podle potřeby například nahlížet do pracovního kalendáře. Aktualizace Google Home Hub také učiní mnohem použitelnější ve večerních hodinách díky podpoře pro tmavý režim.

Google Nest Hub Max – new interface (long version)

Update: vyzkoušeli jsme v redakci Svět Androida

Jen pár minut po vydání toho to článku, dostal i náš redakční Google Hub zmiňovanou aktualizaci. Nové funkce jsme v rychlosti otestovali a při té příležitosti udělali i pár fotek, které si můžete prohlédnout níže. Jasně to ukazuje, že Google v blízké buducnosti bude vkládat nemalé úsilí právě do budování chytrých domácností. Už se na to moc těšíme. Pokud máte doma Google Hub a chcete novinky také vyzkoušet na vlastní kůži, nezapomeňte že je potřeba firmware s číslem 229149 a novější. Pokud jej ještě nemáte, je potřeba pár dní počkat, nebo si ve svém Google Home v telefonu zapnout tzv. “Program předběžného přístupu”. Ten vám zajistí, že dostanete do zařízení k “otestování” vždy ten nejnovější firmware a to i za cenu možných chyb a nestability.

Jak se vám líbí nové rozhraní Home Hubu?

Zdroj: 9to5Google, vlastní