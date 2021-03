Co všechno můžeme čekat letos od Samsungu? Uniká letošní plán

Na včerejší akci Samsung Unpacked jsme se konečně dočkali nových telefonů vyšší střední třídy Galaxy A52 a Galaxy A72. To ale rozhodně není vše, co má v plánu tento rok Samsung představit. To samozřejmě není žádné překvapení, jenže dnes jeden z leakerů vypustil screenshot, kde je vidět kompletní plán toho, co chce jihokorejský gigant letos představit. Co všechno můžeme čekat tedy letos od Samsungu?

Co můžeme čekat letos od Samsungu?

Leaker Evan Blass zveřejnil screenshot, na kterém můžeme vidět plán na letošní rok. Další událost Samsung Unpacked je dle těchto informací naplánována na 14. dubna a měla by být zaměřena na počítače. Samsung by měl vypustit nové notebooky z řady Galaxy Book a ve hře jsou také nové Chromebooky. V červnu bychom se pak měli dočkat nového tabletu Samsung Galaxy Tab S7 Lite, ve kterém by měl tikat čipset Snapdragon 750G.

Na červenec si Samsung přichystá levný Galaxy A22 5G, což by měl být jeden z nejlevnějších 5G telefonů. O měsíc později, 19. srpna bychom se měli dočkat akce FE Unpacked, kde jak již název napovídá dojde na představení Galaxy S21 FE. Ani tento rok tak nebude z pohledu nových produktů chudý a rozhodně se máme na co těšit.

Jak se těšíte na nové Samsung produkty?