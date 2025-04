Fotomobil za hubičku? CMF Phone 2 Pro nabídne teleobjektiv a velký hlavní fotoaparát!

Značka Nothing pokračuje v odhalování detailů svého nadcházejícího modelu CMF Phone 2 Pro, jehož premiéra proběhne 28. dubna. Po nedávném odhalení čipsetu, jímž má být MediaTek Dimensity 7300 Pro, nyní přichází řada na fotoaparáty – a vypadá to, že firma vsadila na osvědčené senzory ze své vyšší modelové řady.

Sestava fotoaparátů jako ze známého receptu

CMF Phone 2 Pro nabídne hlavní 50Mpx fotoaparát s velikostí senzoru 1/1,57″, což má být největší senzor ve své cenové kategorii. Kromě něj však můžete počítat rovněž s 50Mpx teleobjektivem s 2× optickým přiblížením, který je v cenovce okolo 5,5 – 6,5 tisíce opravdovou raritou a to i u zlevněných modelů z loňského či předloňského roku. Sestavu doplňuje 8Mpx širokoúhlý objektiv se záběrem 119,5 stupně.

Pokud vám tato konfigurace připadá povědomá, není to náhoda – jedná se o identickou sestavu fotoaparátů, jakou nabízí letošní Nothing Phone (3a).

Dá se tedy předpokládat, že CMF Phone 2 Pro, jakožto zástupce levnější podznačky, nabídne podobné fotografické schopnosti, ale za příznivější cenu. Samozřejmě bude záležet také na schopnostech postprocessingu, jenž zřejmě nebude na takové úrovni jako u dražšího bratříčka, jemuž pod kapotou tiká výkonnější Snapdragon 7s Gen 3.

Nothing si zakládá na postupném odhalování informací o svých produktech a toto je jen střípek do celkové skládačky. Pro potenciální zájemce je pak dobrou zprávou, že v balení telefonu najdou i nabíječku a transparentní kryt – alespoň tedy na indickém trhu. Jak to bude v Evropě, je zatím ve hvězdách.

Procesor s přídomkem Pro slibuje jen drobná vylepšení

Jak jsme již zmínili, srdcem CMF Phone 2 Pro bude čipset MediaTek Dimensity 7300 Pro. Oproti standardní verzi 7300, kterou využívá loňský CMF Phone 1, nabídne podle oficiálních informací o 10 % vyšší výkon procesoru a o 5 % lepší grafický výkon.

Čipset obsahuje také neurální procesor (NPU) 6. generace s výkonem 4,8 TOPS, což naznačuje možnost využití některých funkcí umělé inteligence. Pro hráče může být zajímavá informace, že telefon údajně zvládne běh populární hry BGMI (Battlegrounds Mobile India) při 120 snímcích za sekundu.

Cena a dostupnost

Přestože Nothing zatím nezveřejnil oficiální cenovku, očekává se, že CMF Phone 2 Pro bude cenově výrazně dostupnější než hlavní modelová řada Nothing Phone. Osobně očekávám cenu okolo 5,5 – 6,5 tisíce, jelikož loňský CMF Phone 1 se u nás prodává za 5 200 Kč a postrádá teleobjektiv.

Kompletní specifikace telefonu by měly být odhaleny během oficiálního představení 28. dubna.

Co říkáte na specifikace CMF Phone 2 Pro? Zaujal vás tento model?

Zdroj: GSMArena