Nothing za pár dní uvede na trh nový telefon CMF Phone 1

Bude cílit na nižší střední třídu, nabídne však solidní parametry

Vynikat bude 2000nitovým displejem nebo slušným čipem Dimensity

Nothing, společnost proslavená parádním prostředím a transparentním zpracováním svých produktů, chystá další smartphone. Tentokrát v rámci své podznačky CMF, která je zaměřená na cenově dostupnější produkty. U nás v Česku se už nějakou dobu prodávají například nádherné hodinky CMF Watch Pro, stojí přitom jen lehce přes tisícovku. Už za pár dní se však odhalí telefon CMF Phone 1, který bude podle dostupných informací ořezanější verzí Nothing Phonu (2a). I přesto ale bude o co stát, telefon nabídne skvělý displej, zajímavý výkon a samozřejmě také neotřelé zpracování.

CMF Phone 1 se prý pochlubí 6,7palcovým AMOLED displejem s rozlišením FHD+ a obnovovací frekvencí 120 Hz, přičemž ve špičce by měl jas dosahovat až na hodnotu 2 000 nitů, což je na očekávanou cenu dosti vysoká hodnota. O výkon se postará čipset MediaTek Dimensity 7300, který by měl zvládat běžné úkoly i náročnější hry.

Je přitom zajímavé, že zmiňovaný Nothing Phone (2a), který míří do jiné cenové kategorie, má „pouze“ Dimensity 7200 Pro. Telefon bude údajně dostupný ve dvou variantách RAM: 6 GB a 8 GB, obě s 128 GB úložištěm, které lze dále rozšířit pomocí microSD karty.

Na zadní straně telefonu najdeme 50MP hlavní fotoaparát, doplněný o (zřejmě 2MP) hloubkový snímač, selfie kamera dostane rozlišení 16 MP. Kapacita baterie 5 000 mAh s podporou 33W nabíjení zajistí dostatečnou výdrž, operačním systémem bude samozřejmě Android 14 s nadstavbou Nothing OS.

Oficiální cena CMF Phone 1 zatím nebyla zveřejněna, ale úniky informací z Indie hovoří o 15 999 INR (cca 4 500 Kč) za variantu s 6 GB RAM a 17 999 INR (cca 5 000 Kč) za variantu s 8 GB RAM. Telefon by měl být představený 8. července 2024.

CMF Phone 1 se zdá být ořezanou verzí Nothing Phonu (2a), jistě nebude mít Glyph podsvícení, stejně tak se budou muset zákazníci smířit s absencí ultraširokého objektivu a trochu pomalejším nabíjením. Přesto vypadá za tyto peníze zajímavě a to i v případě, že bychom se dívali jen na čipset a displej.

CMF Phone 1 bude nabídne místo Glyph podsvícení unikátní mechanismus a vyměnitelné kryty:

Koupili byste si telefon s podobnou výbavou za pět tisíc?

