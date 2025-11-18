Polovina internetu padla! Nefunguje Spotify, ChatGPT, X ani Alza Hlavní stránka Zprávičky Cloudflare výpadek 18. listopadu 2025 položil Twitter/X, ChatGPT, bet365, Letterboxd a tisíce dalších webů Ironicky padl i Down Detector (web pro sledování výpadků) a status stránka samotného Cloudflare Problém přišel krátce po plánované údržbě a ukazuje riziko, když polovina internetu závisí na jedné firmě Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Dnes kolem 12:48 našeho času se velká část internetu přestala načítat. Twitter/X, ChatGPT, sázkařské weby jako bet365, filmová databáze Letterboxd, seznamka Grindr, bazarový portál Vinted nebo dokonce Alza.cz – všechny najednou vyhodily chybovou hlášku. Problém? Globální výpadek Cloudflare, infrastruktury, na které stojí tisíce největších webů světa. A ukázalo se, jak křehký dnešní internet je. Co je Cloudflare a proč to způsobilo chaos Co všechno přestalo fungovat Ironie: Down Detector byl taky dole Co způsobilo výpadek? Tohle není první ani poslední výpadek Co si z toho odnést Co je Cloudflare a proč to způsobilo chaos Cloudflare je firma, o které většina lidí nikdy neslyšela, ale bez které by polovina internetu nefungovala. Poskytuje infrastrukturu, která chrání weby před DDoS útoky, zrychluje jejich načítání a drží je online i při velkém provozu. Když někdo zaútočí na web, Cloudflare ho ochrání. Když miliony lidí najednou navštíví stejnou stránku, Cloudflare zajistí, že to server zvládne. Problém je, že statisíce webů dnes závisí na Cloudflare. A když Cloudflare padne, padnou všechny najednou. Přesně to se stalo dnes kolem 12:48, když Cloudflare oznámil: „Jsme si vědomi problému, který potenciálně postihuje více zákazníků.“ Což je PR žargon pro „polovina internetu právě přestala fungovat“. Co všechno přestalo fungovat Seznam postižených služeb byl ohromující. Twitter/X vyhodil chybovou hlášku místo domovské obrazovky. ChatGPT zobrazil varovnou zprávu: „Please unblock challenges.cloudflare.com to proceed“ – což vypadalo, jako byste udělali něco špatného, ale ve skutečnosti to znamenalo jen to, že Cloudflare nefunguje. Sázkařský web bet365 vás dokonce obvinił z bezpečnostní hrozby: „Sorry, you have been blocked. You are unable to access bet365.com.“ Vyděsilo to spoustu lidí, ale realita byla prostá – problém byl na straně Cloudflare, ne uživatelů. Další postižené služby zahrnovaly Letterboxd (databáze filmů), Vinted (bazarový portál), Grindr (seznamka), desítky firemních webů a tisíce menších stránek. Výpadek zasáhl globálně – hlášení přicházela z Velké Británie, USA, Kanady, Austrálie, Německa, Francie, Španělska, Itálie, Brazílie, Chile, Jižní Afriky, Turecka, Indie a mnoha dalších zemí včetně Česka. Ironie: Down Detector byl taky dole Nejabsurdnější část celého výpadku? Down Detector, web pro sledování výpadků internetu, sám padl. Když lidé chtěli zjistit, jestli mají problém jen oni nebo celý internet, Down Detector jim zobrazil chybovou hlášku Cloudflare. Protože ano, i Down Detector používá Cloudflare. Reddit vlákno na r/sysadmin se bavilo: „Potřebujeme Down Detector pro Down Detector.“ Někdo našel web isdowndetectordown.com, který ale – ano, uhodli jste – také padl. A ještě lepší: status stránka samotného Cloudflare (cloudflarestatus.com) měla problémy se zobrazením. Na chvíli vyhodila 504 Gateway Timeout ERROR, což je jako když hasičská stanice hoří. Jeden z uživatelů Redditu vtipkoval: „Potvrzeno, že dinosaur game v Chrome prohlížeči funguje.“ To byla pravděpodobně jediná funkční věc na internetu během výpadku. Co způsobilo výpadek? Cloudflare měl naplánovanou údržbu v datacentru v Atlantě. Výpadek přišel krátce po skončení této údržby, což silně naznačuje, že něco při údržbě pokazili. Běžný scénář: technici udělají změnu, testují ji, vypadá to dobře, nasadí do produkce – a pak se ukáže, že v reálném provozu to nefunguje. Reddit uživatelé měli své teorie. Nejčastější? „Asi DNS.“ To je klasický IT vtip, protože DNS (Domain Name System) je zodpovědný za překlad webových adres na IP adresy, a když DNS selže, internet přestane fungovat. Jeden z komentářů shrnul: „To není DNS. Nemůže to být DNS. Určitě to není DNS. Bylo to DNS.“ Tohle není první ani poslední výpadek Výpadek Cloudflare přišel asi měsíc po velkém výpadku Amazon Web Services, který také položil velkou část internetu. Před tím to byl výpadek Microsoft Azure. A před tím další výpadek Cloudflare. Vzorec je jasný: velké internetové infrastruktury mají problémy častěji, než by měly. Jeden Reddit komentář to shrnul: „Tohle je už čtvrtý velký výpadek internetové páteře za poslední měsíce. Skvělá volba světa – spoléhat se na stejné služby pro všechno.“ Jiný dodal: „Propouštějte víc lidí, to určitě pomůže.“ Co si z toho odnést Dnešní výpadek Cloudflare je připomenutím, jak křehký dnešní internet je. Když jedna firma, o které většina lidí nikdy neslyšela, má problémy, polovina internetu přestane fungovat. Twitter, ChatGPT, sázkařské weby, seznamky, bazary – všechno najednou. Problém je, že alternativ moc není. Firmy by teoreticky mohly diverzifikovat a používat více poskytovatelů, ale to je dražší a složitější. A tak všichni dávají vajíčka do Cloudflare košíku a doufají, že se to nezopakuje. Ale realita je, že se to zopakuje. Možná za měsíc, možná za tři. A pokaždé to bude připomínat, že dnešní internet stojí na hrstce firem, které mají příliš velkou moc. Dokud se něco nezmění, budeme pravidelně vídat tyto výpadky. A zatím můžete hrát dinosaur game v Chrome – ten funguje vždycky. Postihla vás dnešní výpadek Cloudflare? Jaké weby jste nemohli načíst? 