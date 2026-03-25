Claude řídí počítač a vy ho úkolujete z mobilu. Tohle je nová realita práce s AI

Adam Kurfürst Publikováno: 25.3.2026 10:00

Umělá inteligence se postupně stává nejen nástrojem pro zodpovídání dotazů, ale skutečným asistentem schopným vykonávat práci za vás. Společnost Anthropic právě oznámila, že její chatbot Claude se naučil přímo ovládat počítač uživatele. Díky novým funkcím v aplikacích Claude Cowork a Claude Code může AI klikat myší a psát na klávesnici, aby splnila zadané úkoly. Ve spojení s funkcí Dispatch navíc můžete práci zadávat z mobilního telefonu, ať už jste kdekoliv – Claude ji vykoná na vašem počítači, i když zrovna nejste u něj. Claude sedí u počítače, abyste vy nemuseli Buďte pouhým dispečerem u telefonu Bezpečnostní opatření Dostupnost a omezení Claude sedí u počítače, abyste vy nemuseli Claude při plnění úkolů nejprve sáhne po nejpřesnějším dostupném nástroji. Pokud má k dispozici přímé konektory k službám jako Slack nebo Google Kalendář, použije je. Když však takový konektor neexistuje, přebírá kontrolu nad prohlížečem, myší, klávesnicí a obrazovkou. Dokáže scrollovat, klikat, otevírat soubory a prozkoumávat obsah podle potřeby. V praxi to znamená, že Claude zvládne třeba vyexportovat prezentaci do PDF a nahrát ji do kalendáře, nebo hromadně upravit formát u stovek fotografií – to ostatně Anthropic přímo předvedl ve video ukázce. Před přístupem k jakékoliv nové aplikaci si Claude vždy vyžádá explicitní svolení a uživatel může činnost kdykoliv zastavit. Buďte pouhým dispečerem u telefonu Minulý týden Anthropic představil funkci Dispatch, která je nyní dostupná jak v Claude Cowork, tak v Claude Code. Umožňuje vést jeden nepřetržitý rozhovor s Claude z telefonu i z počítače. Můžete zadat úkol na mobilu, věnovat se jiným věcem a hotovou práci si pak otevřít na počítači. Ve spojení s ovládáním počítače je Dispatch ještě užitečnější. Claude může na vašem počítači pracovat, i když zrovna nejste doma. Například vám připraví ranní briefing, zatímco jedete ve vlaku do práce. Nebo provede změny v IDE, spustí testy a vytvoří pull request. Anthropic zmiňuje i možnost nechat Claude postupovat podle plánu na delším projektu, třeba při 3D tisku. Bezpečnostní opatření Anthropic zdůrazňuje, že funkci vyvinul s řadou bezpečnostních opatření. Systém automaticky skenuje aktivace uvnitř modelu a detekuje potenciální prompt injection útoky (tzn. když útočník skryje nebezpečný pokyn pro umělou inteligenci do obsahu, který má analyzovat). Některé aplikace jsou ve výchozím nastavení zakázány a společnost doporučuje začínat s aplikacemi, kterým důvěřujete, a nepracovat s citlivými daty. Antropic upozorňuje, že ovládání počítače je stále v rané fázi vývoje oproti schopnostem Claude v oblasti kódování nebo práce s textem. AI může dělat chyby a komplexní úkoly si občas vyžádají druhý pokus. Společnost funkci zpřístupňuje předčasně záměrně – chce se učit z reálného používání a zjišťovat, kde funguje a kde má rezervy. Dostupnost a omezení Ovládání počítače je momentálně k dispozici pro předplatitele tarifů Claude Pro a Claude Max. Prozatím funguje pouze na macOS – podporu pro Windows nebo Linux Anthropic zatím neoznámil. Pro aktivaci je nutné zapnout funkci v nastavení desktopové aplikace a zajistit, aby aplikace běžela na pozadí. Pro využití Dispatch je třeba spárovat desktopovou aplikaci s mobilní. Poté můžete zkusit zadat úkol z telefonu a nechat Claude pracovat na vašem počítači. Využili byste možnost ovládat počítač pomocí Claude z telefonu? Zdroj: Anthropic