Umělá inteligence letos hýbe nejen mobilním světem

Google spolu se Samsungem představili mimo jiné funkci Circle to Search with Google

Neusnuli na vavřínech a nyní přináší možnost překladu, v nabídce nechybí čeština

Když Samsung představil s řadou Galaxy S24 umělou inteligenci a zvláště pak Circle to Search with Google, byl jsem poměrně nadšený. I když se jedná jen o zjednodušené volání Google Lens, když teď mám jako hlavní zařízení mobil, který Circle to Search with Google nepodporuje, doceňuju pohodlí, které tato funkce přináší. Nyní Google přináší vylepšení; bude možné přímo překládat texty z prostředí funkce Circle to Search with Google.

Circle to Search with Google

Můžeme se zamýšlet nad tím, jak moc to chybí, protože Google Lens umí to samé. Ale může se to hodit uživatelům, kteří si už na Circle to Search with Google zvykli tak, že Google Lens přestali používat a otevření další aplikace by pro ně byla zbytečná komplikace. Takže pro Google palec nahoru!

Jak takový překlad bude vypadat? Jedno video přímo od Google vydá za 1000 obrázků:

Jednoduše dlouze stiskněte domovské tlačítko nebo navigační lištu a klepněte na ikonu překladu. Na výběr je i český jazyk, což se o ostatních AI funkcích od Samsungu bohužel zatím říct nedá…

Google Lens

Pokud potřebujete přeložit něco už teď a nemáte Circle to Search with Google k dispozici, můžete využít Google Lens. Stačí klepnout na ikonu Lens v aplikaci Google a vybrat ikonu překladu. Lens automaticky rozpozná zdrojový jazyk a zobrazí přeložený text přes originál.

Mohu potvrdit, že to funguje s jednou výjimkou. A tou je překlad textů v restauracích. Schválně, jestli vám k něčemu je překlad cedule v první korejské restauraci, kterou jsem navštívil? Naštěstí jsem měl s sebou místního průvodce, jinak bych umřel hlady. Na druhou stranu, zvláště v asijských zemích je možná lepší nevědět, co přesně jíte.

Dostupnost

Překlady v Circle to Search with Google začne Google zavádět v nadcházejících týdnech.

Funkce Circle to Search je v současné době dostupná na zařízeních Pixel 7+ a Samsung Galaxy S24. Nedávno byla dostupnost rozšířena na telefony Pixel 7+ a Samsung Galaxy S23, plánuje se zavedení i na Galaxy S22.

Využíváte Circle to Search with Google nebo Google Lens?

Zdroj: Blog Google, Samsung