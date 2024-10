Circle to Search je mimořádně oblíbená AI vychytávka

Po telefonech Xiaomi se dostávají na řadu také modely Honor

Od čtvrtka funkci nabízí skládačka Magic V3, letos dojde i na sérii Honor 200

Nesmírně oblíbená funkce Circle to Search byla začátkem letoška uvedená na telefonech Samsung a Google, postupně se pak rozšiřovala na čím dál větší počet zařízení těchto dvou výrobců. Nedávno ji adaptovalo i čínské Xiaomi, které nyní dohání konkurenční Honor. Na jeho první telefon se dostala ve čtvrtek.

O zavedení podpory pro Circle to Search, jež umožňuje nejen vyhledávání objektů jejich zakroužkováním, ale také rozpoznávání přehrávané hudby, překlady či interakce s textem, společnost informovala v tiskové zprávě. Jako první se dočkává špičková skládačka Magic V3, která do Česka dorazila minulý měsíc.

Jako technologická značka zaměřená na člověka je HONOR odhodlán přinášet výhody umělé inteligence všem. Díky naší úzké spolupráci se společností Google a díky zavedení funkce Circle to Search ne do jedné, ale hned do dvou našich oblíbených řad chytrých telefonů je nyní možné odemknout svět informací a přinášet lidem zcela novou úroveň pohodlí v běžném životě.

Další na řadě bude série Honor 200, jež na pultech tuzemských obchodů přistála už v červnu. Skládá se ze dvou modelů, přičemž onen základní se cenově řadí do střední třídy, kdežto dražší Pro verze spadá do vyšší střední třídy. Výrobce uvedl, že tyto smartphony Circle to Search obdrží „později v průběhu letošního roku“, přesný termín však nespecifikoval.

Podporuje váš telefon funkci Circle to Search?

