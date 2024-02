Na MWC se ukázala také Motorola

Pochlubila se svým konceptem rolovacího telefonu

Ten může být v budoucnu používanější než skládací mobily

To, že Motorola zkouší různé netradiční konstrukce telefonu, by pro vás neměla být žádná novinka. Na minulém MWC předvedla svůj koncept „roztahovacího“ mobilu s označením Motorola Rizr či Moto Rizr. Teď ovšem přišla s něčím úplně odlišným.

Majitelem Motoroly je Lenovo. A není tak vůbec překvapivé, že společnost tento model představila na svojí konferenci již dříve. Konkrétně tedy v říjnu minulého roku, v rámci Lenovo Tech World 2023. MWC byl ovšem první větší event, kde se s ním mohla veřejnost sama seznámit. Návštěvníci se navíc nemuseli na telefon pouze koukat. Kdo chtěl, tak si jej mohl také omotat kolem ruky. A model pak vypadal jako velké stylové hodinky.

Nesmíme však zapomínat na to, že jde zatím pouze o koncept. Tento rolovací telefon, stejně jako Moto Rizr, si tak nejspíše nebudeme moci ještě dlouho koupit. Bojím se, že u nich také nastane podobná situace jako u skládacích telefonů. První pokusy o ně byly již před pár lety, ale na trhu je ještě nenajdeme. Podle nejnovějších zvěstí by se to mohlo už brzo změnit. Stále ovšem přijdou výrazně později, než jsme mohli na základě prvního představení funkčního prototypu očekávat. Rolovací a natahovací telefony jsou však každopádně velmi slibným konceptem, a v budoucnu by mohlo jít o oblíbené alternativní konstrukce telefonů.

Moto Rizr:

Myslíte si, že budeme v budoucnu telefony rolovat?

Zdroj: TechCrunch