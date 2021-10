Ty chceme! TCL ukázalo asi nejlepší chytré brýle současnosti

Když před pár dny ukázalo čínské Xiaomi své vlastní Smart Glasses, fanoušci futuristických wearables technologií se pochopitelně zaradovali. Téměř soběstačné, designově decentní brýle s foťákem, mikrofonem, reproduktorem, chytrými funkcemi a hlavně displejem ve sklíčkách. Co chtít víc? Čínská společnost TCL na tuto otázku velmi rychle zvládla odpovědět. Její prototyp “Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition” posunula na novou úroveň hlavně zobrazovací část chytrých brýlí.

TCL Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition

Zatímco skla v Xiaomi brýlích zvládnou sloužit jako monochromatický displej, novinka od TCL nabízí za použití podobných MicroLED technologií plné zobrazení barev. Jak je vidět ve videu, které TCL pustilo na sociální sítě, do sklíček míří všechny tři složky RGB. Chytré brýle s takovou schopností právem patří na špici vývoje v tomto segmentu.

Ani u TCL brýlí by evidentně neměla chybět možnost navigování nebo panel pro ovládání prvků chytré domácnosti. Efektně a efektivně se tváří také schopnost focení se zoomováním přes boční nožičku, kde se nachází dotykové ovládání.

Video neprozrazuje, zda by TCL Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition měly být rovněž schopny připojit se s vlastní SIM do sítě, ale bylo by to logické. V takovém případě by šlo v podstatě o nezávislé zařízení, které pro své fungování nepotřebuje mobil. Společnost zatím neuvedla, zda a kdy případně chystá sériovou produkci. Ani přibližnou cenu neznáme.

Kolik byste byli ochotní za takové brýle zaplatit?

Zdroj: GSMArena