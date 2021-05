Epic Games se prý chystají na Android vydat jednu z top her současnosti

Kdybyste se pokusili sestavit žebříček deseti nejúspěšnějších a nejoblíbenějších online her současnosti, velmi pravděpodobně by se v něm objevil i titul Rocket League. Tato zvláštní a velmi chytlavá kombinace automobilového řádění a fotbalu má desítky milionů hráčů po celém světě. Původním vývojářem hry je studio Psyonix, které v roce 2019 koupi gigant Epic Games. Druhá jmenovaná firma vede už nějakou dobu spory se společnostmi Google a Apple kvůli procentuálním poplatkům za umístění aplikací do oficiálních obchodů. Právě tento spor teď pomohl odhalit, že se prý chystá Rocket League v plné parádě na Android.

Epic Games už letos v březnu oznámily přípravu titulu Rocket League Sideswipe. Jde ovšem o hru, která je v porovnání s originálem ochuzená o několik herních mechanik a také pracuje s jinou grafikou. Jde prostě o lehčí verzi pro mobily. Materiály, které jsou údajně předmětem soudních sporů a které získal server The Verge, však hovoří i o další variantě. A to přímo s popisem “full game experience”, tedy zážitku z plné verze hry. Materiál současně zmiňuje, že půjde o hru s možností utkání hráčů na mobilech, konzolích i počítačích. Počítá se přitom s tím, že v případě mobilů se chystá Rocket League jak pro iOS, tak i na Android.

Hráli jste někdy Rocket League? Chtěli byste hru zkusit na mobilu?

Zdroj: 9to5