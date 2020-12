Chromecast s Google TV bude po aktualizaci ještě chytřejší

Nový Chromecast s Google TV je na trhu jen krátce, ale už se stal neuvěřitelně populárním zařízením. Jedna z jeho nejlepších funkcí je schopnost doporučovat novou zábavu bez ohledu na to na jaké službě se daný film nebo seriál nachází. Nová doporučení na Chromecastu s Google TV teď bude moct ovlivňovat i sám uživatel. Jak to funguje?

Znáte ten pocit, kdy vám dnes všemožné algoritmy nebo umělé inteligence něco na internetu doporučují, ale často se jim to moc nedaří a vy s tím nemůžete nic dělat? Chromecast s Google TV teď nechá uživatele zasahovat do automatických doporučení, aby se sám mohl lépe naučit svého pána poznat. Frustrace z případné „hloupé“ umělé inteligence by tak měla být brzy pryč. S novou aktualizací dostane Chromecast s Google TV v nastavení novou položku, která bude sloužit speciálně k trénování systému automatických doporučení.

V menu Předvolby obsahu uživatel najde nové rozhraní, které mu bude zobrazovat různé doporučení obsahu. Na každou nabídku bude možné reagovat buď palcem dolů nebo palcem nahoru. Chromecast s Google TV začne na základě získaných dat okamžitě upravovat doporučení obsahu, která uživateli nabízí. Aktualizace s novou funkcí by měla ke všem uživatelům dorazit v příštích týdnech.

Jaké máte zkušenosti s „chytrým“ doporučováním obsahu na internetu?

Zdroj: Google Blog