ChatGPT přináší nový způsob, jak spolupracovat s AI ve více lidech. Skupinové chaty se možná budou hodit i vám ChatGPT přináší skupinové chaty pro spolupráci až 20 lidí v jedné konverzaci Funkce je zatím dostupná pouze v Japonsku, Jižní Koreji, Novém Zélandu a na Tchaj-wanu Skupinové konverzace podporují sdílení souborů, obrázků a generování vizuálního obsahu Adam Kurfürst Publikováno: 14.11.2025 22:00 Společnost OpenAI začala testovat nový způsob využití svého AI asistenta ChatGPT – přináší skupinové chaty, které umožňují spolupráci více lidí současně. Funkce umožňuje přizvat až 20 účastníků do jedné konverzace, kde mohou společně s umělou inteligencí řešit různé úkoly, plánovat aktivity nebo diskutovat nad projekty. Pilotní provoz zatím probíhá pouze ve vybraných zemích Asie a Oceánie. Jak fungují skupinové chaty v ChatGPT Praktické využití pro rodiny a přátele Spolupráce v práci a při studiu Technické parametry a omezení Dostupnost a rozšíření do dalších zemí Jak fungují skupinové chaty v ChatGPT Nová funkce mění ChatGPT z individuálního pomocníka na týmového asistenta, který dokáže sledovat konverzaci více lidí najednou. Pro vytvoření skupinového chatu stačí v aplikaci kliknout na ikonu lidí v pravém horním rohu a sdílet odkaz s až dvaceti účastníky. Každý uživatel si při prvním připojení nastaví krátký profil se jménem, uživatelským jménem a fotografií. ChatGPT ve skupinových konverzacích disponuje novými sociálními schopnostmi – umělá inteligence automaticky rozpoznává, kdy má odpovědět a kdy naopak zůstat zticha na základě kontextu diskuze. Účastníci mohou AI asistenta kdykoliv přivolat zmíněním slova ChatGPT ve zprávě. Systém navíc reaguje pomocí emoji a dokáže pracovat s profilovými fotografiemi účastníků, například při generování personalizovaných obrázků. Praktické využití pro rodiny a přátele Pro běžné uživatele nabízí skupinové chaty několik zajímavých scénářů využití. Při plánování společné dovolené může ChatGPT pomoci porovnat destinace, sestavit itinerář a vytvořit seznam věcí na balení, zatímco všichni účastníci sledují a přispívají do diskuze. Funkce se hodí také pro výběr restaurace, která vyhovuje chutím všech zúčastněných, nebo pro řešení rodinných debat s pomocí nestranného arbitra. Další praktické využití představuje společné navrhování interiéru nebo plánování úprav zahrady. Partneři či spolubydlící mohou v jedné konverzaci sdílet své preference a nápady, zatímco ChatGPT generuje vizualizace a doporučení. Rodiny s dětmi ocení možnost společného plánování víkendových aktivit nebo vytváření seznamů domácích úkolů. Spolupráce v práci a při studiu Skupinové chaty nachází uplatnění také v profesionálním prostředí. Týmy mohou společně tvořit osnovy dokumentů, zkoumat nová témata nebo brainstormovat nad projekty. ChatGPT v konverzaci funguje jako inteligentní zapisovatel, který dokáže shrnout diskuzi, organizovat poznámky a odpovídat na dotazy všech účastníků. Google Gemini dostává šikovné vylepšení! Po této novince v Deep Research volali sami uživatelé Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pro studenty představuje funkce nástroj pro společné zpracování seminárních prací nebo přípravu na zkoušky. Účastníci mohou sdílet články, poznámky a studijní materiály, přičemž ChatGPT pomáhá s vytvářením výpisků a strukturováním informací. Učitelé zase využijí skupinové chaty pro koordinaci projektové výuky. Technické parametry a omezení Skupinové konverzace běží na čerstvě vydaném GPT-5.1 Auto, který automaticky vybírá nejvhodnější variantu modelu podle typu dotazu a předplatného uživatele. Funkce podporuje vyhledávání na webu, nahrávání souborů a obrázků, generování vizuálního obsahu a hlasový diktát. Limity na počet zpráv se počítají pouze při odpovědích ChatGPT, nikoliv při komunikaci mezi uživateli. Z hlediska soukromí jsou skupinové chaty oddělené od privátních konverzací. Osobní paměť ChatGPT se do skupinových diskuzí nepřenáší a AI si z nich nevytváří nové vzpomínky. Pro uživatele mladší 18 let platí automatické omezení citlivého obsahu pro všechny účastníky chatu. Rodiče pak mohou skupinové chaty úplně vypnout prostřednictvím rodičovské kontroly. Dostupnost a rozšíření do dalších zemí Pilotní provoz skupinových chatů aktuálně probíhá pouze v Japonsku, Jižní Koreji, Novém Zélandu a na Tchaj-wanu. Funkce je dostupná pro přihlášené uživatele všech tarifů – ChatGPT Free, Go, Plus a Pro – na mobilních zařízeních i webové verzi. OpenAI zatím neoznámila konkrétní termín rozšíření do dalších regionů včetně Evropy, nicméně uvádí, že bude vyhodnocovat zpětnou vazbu z pilotního provozu. Rolling out now to Free, Go, Plus, and Pro users in Japan, New Zealand, South Korea, and Taiwan on both mobile and web.Make sure you're on the latest iOS or Android app.https://t.co/jusfSiaEPf— OpenAI (@OpenAI) November 14, 2025 Společnost označuje skupinové chaty jako první krok k sdíleným zážitkům v ChatGPT. Do budoucna plánuje přidat podrobnější nastavení, včetně možnosti volby, zda a jak má ChatGPT využívat paměť ve skupinových konverzacích. Cílem je vytvořit z ChatGPT platformu pro kreativní spolupráci mezi lidmi s asistencí umělé inteligence. Využili byste skupinové chaty v ChatGPT pro spolupráci s kolegy nebo rodinou? Zdroj: OpenAI 