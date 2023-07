Paráda! ChatGPT dostal český plugin pro počasí

Jak známo, populární konverzační AI nástroj ChatGPT umí velkou spoustu věcí, ale je mu například zapovězeno plnohodnotné vyhledávání na internetu. Tuto bariéru prolamují různá rozšíření, která jsou schopná botovi propůjčit schopnost nalézat pro uživatele i ty nejaktuálnější informace. V oblasti předpovědi počasí má na tomto místě zajímavý zářez i Česko. Do ChatGPT totiž míří plugin od společnosti Meteocentrum.cz. Ta na mezinárodním poli provozuje služby pod značkou „Meteosource“, a proto se rozšíření jmenuje „Weather Meteosource“.

Pokud používáte ChatGPT Plus, můžete si ho do aplikace přidat zcela zdarma. „Jde o napojení na aktuální data o počasí pro celý svět. Jedná se o totožná data, která meteocentrum.cz využívá i pro

předpověď počasí zobrazovanou na svém webu. Uživatelé ChatGPT Plus po celém světě tak mohou díky tomu začít klást otázky na budoucí, aktuální i minulé počasí a dostanou přitom odpovědi

založené na českém meteorologickém modelu,“ vysvětluje Bohuslav Zeman, projektový manažer z Meteocentra.

Weather forecast - Meteosource meteosource weather

Umělá inteligence je v tomto případě zastoupena dokonce hned dvakrát. Nejprve její pomocí vznikají přesná meteorologická data na meteocentrum.cz, což se děje již roky, a následně je tímto způsobem vygenerován text o počasí na těchto datech postavený. I díky tomu byl český produkt schválen k mezinárodnímu využití v ChatGPT.

Kromě předpovědí počasí je v databázi také archiv počasí, dlouhodobé průměry a další parametry. Díky tomu se nemusíte při rozhovoru s robotem omezovat jen na obyčejné otázky typu „Jak bude zítra?“. ChatGPT uspokojivě odpoví třeba i na otázky “Plánuji výlet na motorce v okolí Brna. Který den v příštím týdnu bych měl vyrazit?” nebo “Je lepší navštívit Hanoi v létě nebo na jaře na základě počasí?”.

Zdroj: TZ