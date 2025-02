Jak používat ChatGPT: Vše, co potřebujete vědět v roce 2025 (podrobný návod pro začátečníky)

Reklama

Ať už se o aktuální dění v technologickém světě zajímáte více, nebo méně, pojem umělá inteligence (AI) vám nejspíš nebude cizí. Články o ní se totiž neobjevují pouze ve specializovaných magazínech, nýbrž i v běžných médiích s daleko širším záběrem, jsou jí plné sociální sítě a diskutuje se o ní i na pracovištích či ve školách.

Mezi mnohými panuje názor, že má umělá inteligence potenciál nahradit člověka v různých jeho pracích. Jiní jsou skeptičtí trochu méně a tvrdí, že AI jako taková vás ve vaší činnosti nenahradí, ale váš kolega, který se ji naučí ovládat a využívat ve svůj prospěch, dost možná ano. I to může být dobrým důvodem, proč se s umělou inteligencí seznámit už dnes.

Obsah návodu

ChatGPT a co všechno umí

Synonymem pro umělou inteligenci je v dnešní době nástroj ChatGPT. Jeho spuštěním ke konci roku 2022 se totiž nastartoval opravdový boom, který dosud nevyhasnul – o AI se mluví stále, její schopnosti se neustále zlepšují a setkáte se s ní nejen v mnoha internetových službách, ale dost možná i přímo ve vašem chytrém telefonu.

ChatGPT je rozhodně nejznámější službou svého druhu, což ale neznamená, že je ve všem nejlepší. Konkurence totiž postupně sílí a v řadě úloh dokáže nabídnout lepší výsledky. Dítěti americké OpenAI však rozhodně nemůžeme upřít titul udavače trendů. Právě ona totiž „dokopala“ velké či menší technologické společnosti, aby se vývojem svých vlastních chatbotů zabývaly také.

Služba ChatGPT je postavená na pokročilých jazykových modelech a její primární schopnost tkví v porozumění a vytváření textů. Dokáže pochopit vaše zadání, ať už je sebekomplexnější, a na základě něj vytvořit výslednou práci.

Zvládá odpovídat na otázky, a to od obecných faktů až po vědecká témata, pomáhat s psaním, analyzovat data, překládat texty mezi různými jazyky, generovat nápady, vyučovat, tvořit obrázky, nebo dokonce programovat. Při komunikaci mu přitom nechybí mnohé aspekty lidského chování – umí odpovídat přirozeně i být kreativní.

Obrázek vygenerovaný pomocí ChatGPT

Jak začít s ChatGPT?

Pokud chcete ChatGPT využívat aktivněji a neplánujete si jej pouze jednorázově vyzkoušet, doporučujeme si založit účet. Z předešlé věty vyplývá, že je službu možné využívat i bez registrace – a je tomu skutečně tak – nicméně s uživatelským účtem, jehož vytvoření je bezplatné, dostanete ještě více možností.

K ChatGPT přistoupíte snadno pomocí odkazů chat.com nebo chatgpt.com. Pokud se rozhodnete nástroj najít pomocí vyhledávače Google, dejte si pozor na sponzorované odkazy, které se na popularitě nejznámějšího chatbota chtějí přiživit. Tím samozřejmě netvrdíme, že všechny reklamy na jiné AI platformy jsou automaticky podvod, jen od nich pravděpodobně nedostanete to, co skutečně chcete.

TIP: Mobilní aplikace ChatGPT ChatGPT je také k dispozici jako mobilní aplikace. Můžete si ji zdarma nainstalovat z obchodů Google Play či App Store, což vám umožní přistoupit k umělé inteligenci kdykoliv a odkudkoliv.

V pravém horním rohu rozhraní ChatGPT naleznete tlačítko „Zaregistrovat se“, po kliknutí na nějž dostanete možnost vytvořit svůj účet buď s pomocí e-mailu, anebo již existujících účtů Google, Microsoft či Apple. Jak k této volbě přistoupíte, je čistě na vás, mně každopádně nejvíce vyhovuje přihlašování přes účet Google.

Jakmile se do služby úspěšně poprvé přihlásíte, vyskočí na vás okénko s užitečnými informacemi, které je dobré mít na paměti při každé konverzaci s ChatGPT. Když pomineme první bod týkající se schopností, které jsme si již popsali výše, je dobré vyzdvihnout, že s ChatGPT ani dalšími chatboty není vhodné sdílet citlivé osobní informace. Historie chatu totiž může být kontrolována za účelem zkvalitnění služeb. Stejně tak není vhodné na umělou inteligenci spoléhat stoprocentně. Přestože jsou její dovednosti působivé, stále může chybovat. Je proto vhodné ji využívat jako pomocníka, nikoliv jako prostředek, který udělá vše za vás.

Druhé vyskakovací okénko informuje o dostupnosti funkce paměti, díky níž si ChatGPT pamatuje detaily z předchozích rozhovorů a zvládne je využít v dalších konverzacích. Komunikace se pak více přizpůsobuje vašim preferencím. Osobně proto doporučuji funkci povolit.

Jak se zorientovat v ChatGPT?

Textové pole a jeho okolí

Ačkoliv ChatGPT funkcemi překypuje, jeho uživatelské prostředí je velmi intuitivní. Jeho nejvýraznějším prvkem je textové pole, kam píšete, popřípadě vkládáte (CTRL + V) svůj dotaz (pokyn nebo terminologicky „prompt“). Hned pod ním naleznete tlačítka pro rychlý přístup k pokynům typu „Poraď mi“, „Vytvoř plán“ či „Vytvořit obrázek“. Kliknutím na ně se daný požadavek (může se mírně lišit formulací, například „Shrň to“ místo „Shrň text“) ihned přenese do textového pole.

V samotném textovém poli také naleznete čtyři tlačítka. Kliknutím na ikonku plus (+) můžete ke svému pokynu připojit soubor z počítače nebo platforem Disk Google či Microsoft OneDrive. Přejete si vytvořit souhrn PDF souboru? Není problém. Přiložte jej k pokynu ve stylu „Shrň to“.

O něco zajímavější je tlačítko „Hledat“, s nímž aktivujete funkci vyhledávání. Z ChatGPT se tím v podstatě stane Google na steroidech, který umí procházet internetové zdroje a citovat je. Tlačítko „Důvod“ pak přinutí ChatGPT pořádně přemýšlet, než vám předloží odpověď. Jeho úvahy si po dokončení odpovědi můžete zobrazit, abyste zjistili, jak k dané reakci na váš prompt chatbot došel. Využívá k tomu schopnosti nedávno uvedeného modelu o3-mini.

Zvláštní pozornost si pak zaslouží kulaté černé tlačítko s ikonou zvukových vln. Kliknutím na něj se spustí rozšířený hlasový režim, v jehož rámci si můžete s ChatGPT popovídat jako s běžným člověkem. Bude reagovat, když mu skočíte do řeči, a možná vás až překvapí tím, jak přirozenou má intonaci. Vybrat si můžete z několika hlasů, z nichž každý má své vlastní jméno a určitou vlastnost typu „Bystrý a zvídavý“. Tvůrci z OpenAI se tím zcela evidentně snažili udělat z ChatGPT ještě „lidštějšího“ společníka. Hlasový režim lze s měsíčním limitem využívat i zdarma.

Seznam konverzací, nastavení a další

Teď, když už víte, kde najít ty nejdůležitější prvky ChatGPT, se můžeme podívat na zbytek funkcí. V liště umístěné po levém boku obrazovky naleznete historii konverzací. Fascinující je, že si je můžete nejen zpětně přečíst, ale také v nich pokračovat. Pro lepší orientaci si lze upravit jejich název, ty nepotřebné pak můžete archivovat nebo rovnou smazat. Ve stejné liště rovněž najdete tlačítko „Nový chat“ (ikona tužky ve čtverci) – to se rozhodně vyplatí znát – nebo lupu pro vyhledávání v seznamu chatů.

Zajímavá je také možnost „Prozkoumej modely GPT“. Kliknutím na ni se dostanete do pomyslného obchodu (přirovnat jej teoreticky můžeme ke Google Play či App Store), kde najdete uživateli vytvořené chatboty navržené pro plnění specifických úkolů. Některé vynikají v psaní, jiné excelují v tvorbě obrázků a další se specializují na analýzu dat. To své si zkrátka najde snad každý.

Vrátíme-li se zpátky na domovskou stránku, nesmíme zapomenout zmínit nabídku skrývající se pod vaším profilovým obrázkem (pravý horní roh). Kromě možnosti odhlášení a sekce Nastavení v ní najdete třeba šikovnou vychytávku „Přizpůsobit ChatGPT“, která vám dovolí sdělit umělé inteligenci své preference, na jejichž základě bude generovat všechny následující odpovědi. Chcete, aby byl chatbot přímý a pragmatický a oslovoval vás jménem Jack? Není problém!

V nabídce ukryté pod náhledem vašeho profilu se ukrývá také tlačítko „Upgradovat plán“ pro pořízení prémiové verze ChatGPT nebo možnost „Získat rozšíření pro vyhledávání pomocí ChatGPT“, které vám dovolí nainstalovat si prohlížečové rozšíření s rychlým přístupem ke zmíněné funkci Hledat.

Jak komunikovat s ChatGPT?

Prompt: Co to je a jak může vypadat

Základy již byly shrnuty v předešlých řádcích, tak si je shrňme a obohaťme o další detaily. S ChatGPT komunikujeme pomocí takzvaných promptů neboli instrukcí, respektive textových vstupů, které představují náš požadavek. Mohou být různě dlouhé a mít všelijaké podoby, například:

Napiš článek o výhodách 5G sítí

Napiš funkci v Pythonu pro výpočet Fibonacciho posloupnosti

Vysvětli kvantové provázání jednoduchými slovy

Co je to litografie?

Kdo byl první člověk na Měsíci?

Pravděpodobně vám neuniklo, že se stavba promptu liší od toho, co typicky zadáváte do vyhledávačů, jako je Google. Dosud vás zřejmě učili, že vyhledávání informací na internetu probíhá pomocí klíčových slov – do Googlu tedy nebudete psát „Jaká je nejvyšší hora světa?“, nýbrž pouze „nejvyšší hora“.

Výhodou ChatGPT a obdobných chatbotů je ale ona přirozená komunikace. Nemusíte tedy nutně přemýšlet nad tím, jakou konkrétní posloupnost mají mít klíčová slova. Zkrátka mu sdělte, jaký výstup od něj požadujete. Čím podrobnější budete, tím kvalitnější odpověď zpravidla dostanete.

Jak vytvořit kvalitní prompt?

Správně formulovaný prompt je klíčem k získání kvalitního a relevantního výstupu od umělé inteligence. Bez ohledu na to, zda požadujete esej na téma „Zdroje obživy v době kamenné“, obrázek nebo kód, existují určité principy, které vám pomohou vytvořit co nejlepší prompt.

1. Buďte konkrétní a detailní

Pokud je prompt příliš obecný a strohý, ChatGPT nemusí přesně pochopit, co od něj požadujete. Naopak, pokud ho napíšeš příliš detailně nebo komplikovaně, může výsledek obsahovat zbytečně mnoho detailů nebo být nesrozumitelný. Je tedy ideální najít vhodný balanc, což vyžaduje trochu trénink. Pro začátek je ale dobré si rozdíly mezi dobrým a špatným promptem ukázat na jednoduchých příkladech.

Špatný prompt: „Napiš článek o telefonech.“

Lepší prompt: „Napiš článek o nejlepších vlajkových telefonech roku 2024, porovnej jejich výkon, cenu a kvalitu fotoaparátu.“

2. Používejte správný formát

Strukturované prompty dávají AI jasnější instrukce a pomáhají lépe formátovat odpověď. Jasně definovaná struktura zajišťuje, že výstup bude přehledný a odpoví na všechny klíčové body, které očekáváte.

Příklad strukturovaného promptu pro text: „Napiš článek na 500 slov o výhodách 5G sítí. Rozděl ho do tří sekcí: 1) Co je 5G a jak funguje, 2) Hlavní výhody 5G oproti 4G, 3) Jak může 5G ovlivnit každodenní život. Použij formální styl.“

3. Přidejte kontext a styl

Jaký způsobem se má AI s finální podobou úkolu vypořádat, je důležité. Před tvorbou textu nezapomeňte ChatGPT sdělit, zda cílí na odborné publikum, nebo laiky toužící po základních a stručných definicích. Upřesnit také můžete například tón.

Příklad stylizace: „Vysvětli kvantové provázání vědecky přesně, ale jednoduše tak, aby to pochopil student střední školy. Použij odrážky a neformální jazyk.“

4. Určete délku odpovědi

Bod úzce související s tím předchozím. Pokud od ChatGPT hledáte stručný souhrn informací, rozhodně mu to sdělte. Jestliže si naopak přejete nechat vygenerovat podrobný článek o elektromobilitě, dejte mu najevo, že se má pořádně rozepsat.

„Shrň historii společnosti Google ve 100 slovech.“

„Vytvoř podrobný technický přehled o fungování neuronových sítí (min. 1000 slov).“

5. Používejte příklady

Vůbec nejlepších výsledků docílíte po uvedení konkrétního příkladu, jak by měl vypadat. ChatGPT můžete například poskytnout své dřívější texty, aby psalo podobně jako vy.

Příklad pro psaní textu: „Napiš popis produktu pro chytré hodinky. Inspiruj se tímto příkladem: ‚Naše nové hodinky přinášejí revoluční AMOLED displej, výdrž 14 dní a pokročilé sledování zdraví.‘“

6. Postavte ChatGPT do role experta

Lepších výsledků se dočkáte, když ChatGPT postavíte do pozice skutečného experta na danou problematiku. Pokud modelu přiřadíte konkrétní roli, pomůžete mu lépe pochopit kontext požadavku a upravit odpověď podle očekávaného stylu, odbornosti nebo úrovně detailu.

„Představ si, že jsi zkušený novinář specializující se na technologie.“

„Představ si, že jsi vysokoškolský profesor fyziky.“

7. Experimentujte a optimalizujte

Pokud výstup není takový, jaký chcete, požádejte ChatGPT o konkrétní úpravu, popřípadě změňte prompt a zkus to znovu. Nelíbí se vám, že jsou odrážky příliš dlouhé? Požádejte jej o zkrácení („Můžeš to zkrátit?“). Vadí vám přílišné množství termínů? Sdělte chatbotovi, aby psal srozumitelnějším jazykem. I malé úpravy mohou mít velký vliv…

Klíčové prvky kvalitního promptu

Shrnutí předchozích bodů by mohlo vypadat zhruba následovně:

Specifičnost – Čím přesněji popíšeš požadovaný výstup, tím lepší bude výsledek.

– Čím přesněji popíšeš požadovaný výstup, tím lepší bude výsledek. Struktura – U textu i kódu pomáhá jasné rozdělení na části.

– U textu i kódu pomáhá jasné rozdělení na části. Kontext a styl – Urči, jak má AI odpovědět (formální, neformální, vědecký, příběhový atd.).

– Urči, jak má AI odpovědět (formální, neformální, vědecký, příběhový atd.). Délka – Specifikuj počet slov nebo požadovaný rozsah odpovědi.

– Specifikuj počet slov nebo požadovaný rozsah odpovědi. Příklady – Pokud chceš konkrétní styl, ukaž, jaký očekáváš.

– Pokud chceš konkrétní styl, ukaž, jaký očekáváš. Role – přiřaďte umělé inteligenci roli experta

– přiřaďte umělé inteligenci roli experta Experimentování – Pokud výsledek není ideální, zkus prompt upravit a zopakovat.

Proč si předplatit ChatGPT?

ChatGPT je sice možné používat i zadarmo, ale pro náročnější uživatele mohou být nastavené limity či absence některých funkcích dost omezující.

Placené osobní tarify ChatGPT nabízí dva, a to Plus s cenou 20 dolarů (přibližně 500 Kč) měsíčně a Pro s cenou 200 dolarů (přibližně 5 000 Kč) měsíčně.

Součástí balíčku Plus je například rozšířený přístup k multimodálnímu modelu GPT-4o – každé 3 hodiny mohou odeslat 80 zpráv. Obdrží také omezený přístup k modelům o1, o1-mini a nově také o3-mini, které vynikají v logickém uvažování či programování. Balíček rovněž nabízí neomezené generování obrázků nebo širší přístup k rozšířenému hlasovému režimu a video vstupům. Za zmínku stojí také fakt, že předplatitelé ChatGPT Plus obvykle dostávají nové funkce dříve, než se rozšíří do bezplatné verze služby.

Tarif ChatGPT Pro, jak už z názvu vypovídá, je určen pro skutečné profesionály. Nabízí neomezený přístup k o1, o1-mini, GPT-4o a rozšířenému hlasovému režimu (pouze zvuk) a zahrnuje také model o1-pro, který využívá více výpočetní techniky pro nejlepší odpovědi na nejtěžší otázky.

