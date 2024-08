OpenAI navázala spolupráci s vydavatelstvím Condé Nast

Díky tomu se přímo do chatbota ChatGPT dostanou články z předních magazínů

Jednoduše si tak můžete přečíst, co se píše ve Vogue, The New Yorker a dalších

Nová funkce ChatGPT potěší milovníky kvalitního čtení. Společnost OpenAI oznámila, že uzavřela partnerství s předním americkým vydavatelstvím Condé Nast Publications, Inc. a přímo ve svém chatbotovi bude nabízet články publikované v mnoha jeho magazínech. Nepůjde o žádný generovaný ani „vykradený“ obsah, ale přímé odkazy na články, do nichž se bude moci uživatel jednoduše prokliknout a přečíst si je.

Důvodem, proč OpenAI navazuje takovýto typ spolupráce, je, že zároveň spustila prototyp vyhledávače SearchGPT. Ten funguje už od července 2024 a snoubí se v něm běžné funkce vyhledávače s chytrými funkcemi umělé inteligence. SearchGPT je přímým konkurentem Bingu od Microsoftu a OpenAI nyní testuje různé možnosti vyhledávání, které se snaží udělat efektivnějším a rychlejším.

OpenAI announces SearchGPT, an AI-powered search engine

Díky tomu, že SearchGPT nabízí odkazy na různé zpravodajské články, vznikla právě i přímá spolupráce s vydavatelstvím Condé Nest. Pod něj spadají tituly jako Vogue, The New Yorker, Condé Nast Traveler, Architectural Digest, Vanity Fair, GQ, Wired nebo Bon Appétit. Do vyhledaných zdrojů je možné prokliknout se a přečíst si je.

Za zmínku ovšem stojí, že OpenAI plánuje tyto magazínové články v budoucnu dát k dispozici i prostřednictvím chatbota ChatGPT.

U OpenAI se přitom pro leckoho jedná o velmi nečekaný krok – na společnost totiž v zimě podalo žalobu vydavatelství The New York Times, které tvrdí, že k vytrénování svého jazykového modelu zneužila jeho články chráněné autorskými právy. Na podzim loňského roku OpenAI zažalovalo i 17 známých spisovatelů (mezi nimi např. George R. R. Martin), kteří ji obvinili, že „krade systematicky a v masovém měřítku“.

I proto už OpenAI uzavřela různé licenční smlouvy s mnoha mediálními domy, aby k podobně nepříjemné situaci nadále nedocházelo – a zároveň tvrdí, že podporuje žurnalistiku.

