OpenAI představuje SearchGPT, nový AI vyhledávač postavený na GPT-4

Služba nabízí kontextové odpovědi s odkazy na zdroje v reálném čase

Zatím je v testovací fázi pro 10 000 uživatelů, později se integruje do ChatGPT

OpenAI zase jednou zahýbalo technologickým světem. Tentokrát se pouští do svatostánku Googlu – do vyhledávání. Jejich nový produkt SearchGPT slibuje revoluci v tom, jak získáváme informace z internetu. SearchGPT není jen obyčejný vyhledávač, je to v podstatě ChatGPT na steroidech, který umí v reálném čase shrnovat informace z webu a poskytovat relevantní odkazy.

Celé to běží na modelu GPT-4, takže se ho můžete ptát jako normálního člověka. Žádné krkolomné dotazy plné klíčových slov. Prostě se zeptáte a SearchGPT vám odpoví. A když vám něco není jasné, ptáte se dál. Systém si pamatuje kontext, takže nemusíte pořád opakovat, o čem se bavíte. Zatím je to ale spíš takové veřejné beta testování, jelikož OpenAI pouští k SearchGPT jen 10 000 vyvolených. Ale nebojte, časem by se to mělo integrovat přímo do ChatGPT. Takže pokud máte přístup k ChatGPT (a kdo ho dneska nemá), dočkáte se také.

Zajímavé je, že OpenAI na tom nespolupracuje jen s technologickými firmami, ale i s velkými mediálními domy jako The Wall Street Journal nebo Associated Press. Vypadá to, že chtějí mít jistotu, že informace budou nejen rychlé, ale i ověřené. Otázka za milion zní: Může tohle ohrozit Google? Upřímně, krátkodobě asi ne. Google má tak obrovský náskok a tolik dat, že OpenAI bude určitě trvat, než zapracuje na optimalizaci a hlavně marketingu. Ale dlouhodobě? Kdo ví. Pokud se SearchGPT opravdu povede, mohl by to být první vážný konkurent Googlu. Ten však mezitím pracuje na svém Gemini. Konkurenční boj je ale rozhodně fajn, protože ani jedna z firem nebude moct usnout na vavřínech, ale své AI modely každým dnem zlepšovat.

Pro běžného uživatele to může znamenat mnohem snazší a intuitivnější získávání informací. Žádné proklikávání desítek výsledků, žádné složité formulování dotazů. Prostě se zeptáte a dostanete odpověď. Ale je tu i stinná stránka – budeme muset být ještě opatrnější ohledně důvěryhodnosti zdrojů. AI je skvělá, ale není neomylná.

OpenAI targets Google with SearchGPT, may irk Microsoft too | REUTERS

Když se na SearchGPT podíváme z pohledu vydavatelů a online magazínů, rýsuje se tu docela velký problém. Tradiční model, kdy uživatelé klikají na výsledky vyhledávání a přináší tak webům návštěvnost a příjmy z reklamy, by mohl vzít za své. SearchGPT totiž slibuje, že uživatelům poskytne odpovědi přímo, bez nutnosti proklikávat se na zdrojové weby. To zní skvěle pro uživatele, ale pro vydavatele je to noční můra.

Představte si, že vytvoříte kvalitní obsah, který pak AI použije k zodpovězení dotazu, ale vy z toho neuvidíte ani korunu. Není divu, že to vydavatele děsí. OpenAI sice tvrdí, že chce s vydavateli spolupracovat a podporovat „prosperující ekosystém“, ale zatím jsou to jen obecná prohlášení.

Zdroj: OpenAI