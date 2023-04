Pokec bez ukládání. ChatGPT zavádí něco jako anonymní režim

Používání textového AI generátoru ChatGPT by mělo být nově o něco příjemnější uživatelům, kteří dbají na své soukromí a obávají se zneužití záznamů o svých online aktivitách. Populární nástroj totiž přichází, po nátlaku expertů i řadových uživatelů, s něčím, co se dá nazvat jako anonymní režim. I neplatící uživatelé ChatGPT mají nově v nastavení přepínač s označením “Chat History & Training”. Pokud je přepnut do neaktivního stavu, přestane se ukládat historie komunikace mezi uživatelem a tímto oblíbeným AI botem. Tedy… skoro.

“Uložení nových chatů do historie a jejich využití ke zlepšení ChatGPT prostřednictvím trénování modelu. Neuložené chaty budou z našich systémů do 30 dnů smazány,” stojí v popisu nového přepínače. Společnost OpenAI, která ChatGPT provozuje, tedy slibuje data mazat cca po měsíci, protože je nejprve hodlá použít k dalšími trénování jazykového modelu.

Mira Murati, technologická ředitelka OpenAI, uvedla, že tato nová možnost nesouvisí přímo s nedávným nátlakem zemí jako Itálie či Německo. Údajně vychází z několikaměsíčních příprav prvků, které uživatelů umožní konverzace a historii lépe řídit. “Budeme se stále více ubírat tímto směrem upřednostňování soukromí uživatelů,” slíbila Murati.

Aktuální “anonymní režim” nejspíš nebude odpovídat představám některých náročnějších uživatelů, ale měl by podle provozovatelů splňovat například nároky evropských zákonů. Dá se očekávat, že v této oblasti se budou v dalších měsících dít stále zajímavější změny. Připomeňme, že ChatGPT už má za sebou, právě ve spojení s historií komunikace mezi člověkem a AI modelem, první kauzu s únikem dat.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Nový ChatGPT můžete mít v Androidu mimo Bing zdarma i vy čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Kolik už jste toho probrali s ChatGPT?

Zdroj: reuters