ChatGPT zažil první kauzu spojenou s narušením soukromí

Jazykový a komunikační AI model ChatGPT má za sebou prví významnější kauzu spojenou s narušením soukromí uživatelů. Po sérii “tradičních” obav z nastupující nadvlády umělé inteligence nebo debat kolem trvající neschopnosti vést smysluplné konverzace (co na tom, že tyto dvě věci si přímo odporují) přišla technická chyba, která padá přímo na hlavu autorů a ne jejich díla. Někteří uživatelé viděli názvy konverzací z historie jiných lidí. Proto musel být celý ChatGPT na nějakou dobu vypnut a následně nebyla krátce dostupná historie.

we had a significant issue in ChatGPT due to a bug in an open source library, for which a fix has now been released and we have just finished validating.

a small percentage of users were able to see the titles of other users’ conversation history.

we feel awful about this.

— Sam Altman (@sama) March 22, 2023