ChatGPT pro Android je skoro hotový. Začaly předregistrace

Téměř přesně před dvěma měsíci zveřejnila společnost OpenAI oznámení, že úspěšně integrovala svůj textový konverzační nástroj ChatGPT do mobilní aplikace. Šlo o verzi pro systém iOS, přičemž uživatelé Androida dostali jen příslib brzkého spuštění i pro ně. Nadšení trochu kazil fakt, že autoři neoznámili alespoň přibližné datum plánovaného uvedení. To se nyní změnilo. Populární interaktivní “kecálek” zamíří do Android zařízení v průběhu příštího týdne. Na Google Play už odstartovala i přeregistrace.

Stejně jako v systému iOS bude i verze ChatGPT pro Android zdarma a propojí vás s nejnovějším generativním modelem OpenAI, který bude připraven začít odpovídat na vaše dotazy. Jak jsme již viděli, ChatGPT má některé výrazné přednosti ve srovnání s jinými srovnatelnými řešeními, jako je například Google Bard. V popisu aplikace i zde stojí, že ChatGPT bude schopný v mobilu nabídnout okamžité odpovědi, poradenství na míru, kreativní inspirace, profesionální vstupy a příležitosti ke vzdělávání.

Zdroj: apolice