OpenAI v polovině května představila řadu významných novinek. Debut modelu GPT-4o provázelo odhalení funkce Advanced Voice Mode, která nám umožňuje s AI asistentem hovořit v reálném čase prakticky stejně dobře jako se skutečným člověkem, a doplňující vychytávkou pro zpracování živě nahrávaného videa. Právě ta by se již brzy mohla dostat ke všem uživatelům.

Novinka Advanced Voice Mode zprvu nebyla oficiálně dostupná v Česku a „prokousat“ jste se k ní museli prostřednictvím VPN. Nedávno se konečně rozšířila i k nám, přístup k ní přitom mají všichni předplatitelé služby ChatGPT Plus.

Funkci, která do konverzace dovede zapojovat i v reálném čase nahrávané video, jsme však zatím viděli pouze na ukázkách. S některými přišla samotná organizace OpenAI, jiné zveřejnili uživatelé, kteří měli to štěstí a dostali se k ní v rámci uzavřené alpha fáze. Server Android Authority teď ve spolupráci s dataminerem Assemble Debug upozorňuje na střípky kódu nalezené ve veřejnosti přístupné beta verzi, což nasvědčuje uvedení v dohledné době.

Díky schopnosti mobilní aplikace ChatGPT zvané Live Camera či Live Video dovede umělá inteligence porozumět tomu, co se děje okolo vás. Nejenže si poradí s matematickými příklady či popisem osoby, ale problém jí nedělá ani spojování obrazu s komplexnějšími úvahami. Dokonale to bylo předvedeno v příspěvku na X, kde uživatel s chatbotem probíral své nově pořízené kotě, jeho pelíšek a obavy z toho, že ještě nejedlo.

