Poslední výdobytek ohledně hlasové komunikace s umělou inteligencí, ChatGPT 4o Advanced Voice, nebyl ze začátku podporovaný v Česku a musel se rozběhávat pomocí VPN. Rychlost ale nebyla taková, jakou byste si představovali, právě kvůli zpomalením daném použitím VPN.

Těmto starostem je konec, tato funkce je ode dneška k dispozici oficiálně i u nás. Informoval o tom přímo OpenAI na svém účtu na sociální síti X.

Well yes.

All Plus users in the EU, Switzerland, Iceland, Norway, and Liechtenstein now have access to Advanced Voice. https://t.co/AC6mdd1Lkf

— OpenAI (@OpenAI) October 22, 2024