Český náramek Elonga pomůže zlepšit váš životní styl. Změří stres i regeneraci a připraví vám trénink

Elonga představuje kombinaci náramku a inteligentní mobilní aplikace

Snaží se pomocí personalizovaných doporučení zlepšit váš životní styl

Na základě dat o připravenosti či stresu vám radí, jak se stavět ke sportu

Zlepšit své sportovní výkony či posunout celkovou kondici a životní styl na vyšší úroveň je v dnenší době snazší než kdy dřív. S nástupem moderních technologií se nemusíte spoléhat pouze na babské rady, anebo naopak drahá a složitá měření mimo pohodlí domova, ale můžete si za rozumné peníze pořídit vybavení, které odmaká velkou část práce za vás. Vy tak nemusíte být raketový inženýr (čtěte: profík), abyste poznali, jakým způsobem máte přistupovat k fyzickým aktivitám, aby dávaly smysl a představovaly přidanou hodnotu nejen pro mozek (formou zábavy), ale pro celé vaše tělo.

Tímto narážím například na chytré hodinky. Sadou přesných senzorů a inteligentních funkcí, které jsou cílené přímo na sportovce, se proslavily například ty od amerického výrobce Garmin. Na trhu nicméně existuje široká škála dalších produktů se schopností poskytnout vám detailní analýzu připravenosti na pohyb a vypracovat vám tréninkové plány na míru. Jeden takový má kořeny u nás v Česku a nese název Elonga.

Obsah recenze

Co je Elonga?

Elongu bych neoznačil pouze jako magický náramek, který si nasadíte na ruku a on vám vypracuje přehled nahodilých čísel, jimž bez studia Wikipedie či jiných internetových zdrojů ani pořádně nerozumíte. Spíš bych ji po týdnech testování chápal jako chytrou platformu, jejímž cílem je změnit váš celkový životní styl k lepšímu.

Abych ale nebyl příliš abstraktní: Ano, Elonga je náramek. Na rozdíl od náramků typu Samsung Galaxy Fit3 nebo Xiaomi Smart Band 8 ale nemá displej a dal by se tak na první pohled přirovnat k původnímu Mi Bandu.

Vůbec nejpřesnější však bude, když řeknu, že Elonga představuje kombinaci snímače srdeční frekvence a HRV (náramku) a mobilní aplikace, která disponuje pokročilými algoritmy a všechna naměřená data přelouská a vyplivne ve stravitelné podobě, o níž si troufnu říct, že bude pohodlná a srozumitelná každému. Bez ohledu na jeho věk nebo přehled v oblasti monitoringu zdraví.





Jak chápat pojem HRV? HRV neboli variabilita srdeční frekvence (Heart Rate Variability) je měření kolísání času mezi jednotlivými srdečními tepy. Tento ukazatel poskytuje informace o zdraví a funkci autonomního nervové soustavy (ANS), která řídí nevědomé tělesné procesy, jako je dýchání, trávení a srdeční činnost. Vyšší HRV obecně indikuje lepší schopnost těla se přizpůsobit změnám a stresu, což je spojeno s lepším kardiovaskulárním zdravím a celkovou kondicí. HRV závisí na mnoha různých faktorech včetně fyzické aktivity, spánku, stresu, výživy a celkového životního stylu. Má se za tio, že pravidelné monitorování HRV může být užitečné pro sportovce k optimalizaci tréninků, pro pacienty ke sledování zotavení po nemoci nebo operaci, a pro každého, kdo se snaží zlepšit svůj životní styl a zvládání stresu. Nástroje jako chytré hodinky a fitness trackery často zahrnují měření HRV jako součást svých funkcí.

Elonga má k běžným náramkům pěkně daleko. A je to dobře!

Chytrý náramek (popřípadě chytré hodinky) si kupujeme proto, abychom jej celý den nosili na ruce a získávali tak průběžné informace o našich životních funkcích, jako je srdeční tep, stres nebo obsah kyslíku v krvi. Mnozí z nás jej mají nepřetržitě nasazený i v noci, aby díky němu získali přehled o kvalitě svého spánku. Elonga na to ale jde od lesa a na ruce ji vlastně vůbec mít nemusíte.

Když jsi, Adame, prohlásil, že je Elonga náramek, kam jinam než na ruku si ji umístím? V předešlém odstavečku jsem přeháněl, ale ne příliš. Elonga vám totiž bude zahřívat místo na ruce pouhé tři minuty denně, což je ve srovnání s 24 hodinami prakticky bezvýznamná doba. I za tak krátkou dobu však dokáže získat všechna data potřebná k tomu, aby vám poradila, jak přistupovat ke svému aktivnímu já.





Kvalita zpracování náramku

Náramek Elonga vás kvalitou zpracování příliš nepřekvapí. Jde o malou umělohmotnou krabičku černé barvy, která se k předloktí uchytí dvěma textilními popruhy, jež jsou stahovatelné na principu suchého zipu.

Zatímco na horní straně nalezneme logo produktu a zapínací/vypínací tlačítko, vespod si nelze nevšimnout lesklé kulaté plochy se senzory a mírné oválné prohlubně s dvěma piny, kam se připojuje nabíječka. Tu mimochodem budete potřebovat jen zřídka. Výrobce totiž slibuje 20denní výdrž na jedno nabití. Jak rychle se baterie vybíjí ve skutečnosti, vám však prozradit nemohu. Neexistuje totiž způsob, jak sledovat její stav.

Zda je náramek zapnutý, anebo vypnutý, poznáte podle diody, která problikává přes kryt na přední straně náramku. Na můj vkus je možná až příliš silná, ale jde pouze o detail, nad nímž je zbytečné se jakkoliv déle pozastavovat.

Jak tedy probíhá měření?

Náramek Elonga je vaším ranním společníkem. Nasadíte si jej hned po probuzení, a to nikoliv na zápěstí, nýbrž na předloktí, probudíte jej tlačítkem a propojíte s mobilní aplikací. V té následně spustíte měření, které trvá zhruba tři minuty. Během něj ležíte v klidu na zádech a náramek vám postupně změří 150 tepů. Jakmile tak učiní, získaná data se odešlou ke zpracování na server a dorazí zpět do mobilní aplikace v podobě inteligentních přehledů.

Co všechno Elonga sleduje?

Na základě měření vám Elonga zhotoví přehled několika metrik, které mohou ovlivnit váš životní styl a kvalitu života (popřípadě mohou být jimi ovlivněny).

Prvním důležitým údajem je stres, který má na předešlou metriku významný dopad. Od zjištěné úrovně se odvíjí slovní doporučení – jelikož mně Elonga obvykle zjistila nadprůměrně vysokou hladinu, poradila mi, že se mám zaměřit na problematiku psychického stresu a svou kvalitu spánku. V mém případě budou nejspíš hrát vliv oba tyto faktory, tudíž jsem zvědavý, jak si s ohledem na stres povedu o volných prázdninových dnech, kdy si budu moct dopřát dostatek spánku a nebudu zatížen školními povinnostmi.

Neméně klíčovým údajem je regenerace. Vyšší hodnoty nasvědčují lepšímu schopnosti těla odolávat stresu nebo náročnějšímu tréninku. Pokud se vám povede dosáhnout lepších hodnot, bude pravděpodobnější, že fyzické aktivity přinesou více ovoce.

V rámci ranního přehledu je největší důraz kladen na Readiness, tedy připravenost, jež zastupuje obě dvě předešlé metriky (reprezentuje jejich souhrn). Ta pomáhá určit vhodný režim pro daný den a doporučené fyzické aktivity. Je stanovená na základě výsledků čerstvého měření srovnaného s vašimi předešlými výsledky. V praxi to tedy znamená, že čím déle budete Elongu používat, tím přesněji bude schopna určit Readiness.

Ačkoliv jsou tyty tři metriky zcela nejzásadnější, aplikace Elonga vás také dovede informovat o vašem funkčním věku. Obecně se snažíte dosáhnout nižšího čísla, než jaký je váš kalendářní věk. V takovém případě je totiž vaše tělo v lepší kondici, než je průměr pro danou věkovou skupinu.

S přesností měření jsem byl spokojen. Ve dnech, kdy jsem se skutečně cítil slabší a unavenější, mně Elonga informovala o nižší hodnotě připravenosti a doporučila mi odpočinek. Naopak vyšší Readiness korelovalo s mým pocitem síly a chuti k náročnější sportovní aktivitě. Zjištěný funkční věk mi pak dává jasně najevo, že bych si měl vyhradit více času na sport a začít na sobě znovu pracovat. Ačkoliv na tom nejsem nijak extra špatně, do ideálního stavu mi prostě a jednoduše chybí mnoho.





Parádně zpracovaná a nápomocná aplikace

Mobilní aplikaci Elonga jsem si zamiloval od prvního dne a zastávám názor, že by se od našich českých ručiček mohly leccos přiučit velké zahraniční korporáty. Nepřeji si, aby to vyznělo, že jsem byl spokojený na 100 % a nemám co vytknout, ale drobná negativa (povíme si o nich za chvíli) mne neovlivnila natolik, abych měl jakoukoliv větší potřebu si na něco stěžovat.

Elonga vás nadchne svým moderně zpracovaným kabátkem, který se přizpůsobuje aktuálním trendům. Prostředí je navrženo intuitivně a s nejvyšší pravědpodobností se v něm neztratíte. Nezahlcuje vás totiž zbytečnostmi a zobrazuje pouze věci, jež jsou pro uživatele relevantní.

Aplikaci lze v základu rozdělit na tři úseky, mezi kterými lze přepínat navigačním panelem pilulkovitého útvaru v její spodní části. Ten také obsahuje výrazné tlačítko s logem Elonga, jež slouží pro zahájení měření.

Nejdůležitější stránkou je ta s označením „Přehled“, která vám připomene výsledky ranního měřeny (jmenovitě metriky Readiness, Regenerace a Stres) a poradí vám, jakým způsobem se postavit k fyzické aktivitě (zda je vhodné přidat, anebo si naopak odpočinout). Jakmile doscrollujete níž, dostanete se ke svému Fitness skóre a jeho vývoji a posléze také k boxíku s klíčovými informacemi o stavu týdenního plánu.

Stránka Plán pochopitelně klade největší důraz na tréninkový plán. Zaměřuje se tedy především na doporučení týkající se fyzických aktivit a skóre Readiness. V kolonce Trendy si pak můžete na přehledných grafech prohlédnout, jak se postupem času vyvíjí hodnoty naměřené náramkem.

Co bych každopádně vytknul, je absence tmavého režimu. Doufám, že jej vývojáři jednoho dne přidají, abych si ve večerních hodinách zbytečně nemusel „vypalovat“ oči. Další nevýhodu představuje nutnost neustálého přístupu k internetu pro otevření aplikace. Nejenže tak k síti musíte být připojeni při samotném měření kvůli zpracování dat, ale i přes den, když chcete pouze nahlédnout do plánu nebo si připomenout ráno naměřené hodnoty.



Sportujeme s Elongou

Sportem ku zdraví. I toto dobře zakořeněné sousloví by mohlo představovat motto Elongy. Přece jenom, jak jinak byste chtěli zužitkovat data z měření jako Readiness nebo funkční věk nežli sportováním dle na míru sestaveného plánu?

Už zřejmě tušíte, kam tím mířím. Elonga na základě pozorování vašeho těla vytvoří optimální týdenní plán s doporučenými aktivitami a cíly, kterých byste se měli držet. Snaží se přitom trefovat do vašich zájmů, neboť není nic horšího než sportování bez sebemenšího požitku z něj. Aplikace se vás proto zeptá na vaše oblíbené aktivity jak se střední, tak s vyšší intenzitou, a z nich poté vybírá.

Týdenní plán se obnovuje každých sedm dní a na jeho konci se dočkáte zhodnocení. Zajímat by vás mělo především procentuální splnění cílů, ale k zahození nejsou ani další údaje, jako celkový počet kroků či spálených kalorií.

Data o vašich výkonech se do aplikace propisují ze služby Google Fit (popřípadě Apple Health, řadíte-li se mezi jablíčkáře), což je relativně pohodlné. Pokud používáte chytré hodinky – rozhodně je při používání Elongy doporučuji – občas se setkáte s prodlevami mezi synchronizací dat.

Já osobně mám hodinky od Xiaomi a při synchronizaci aktivit musím počkat, než si informace předají aplikace Mi Fitness a Google Fit, a následně ještě chvíli trvá, než se data z Google Fit dostanou do aplikace Elonga.

Jinak ale díky synchronizaci kroků a podrobností o aktivitě (RPE, srdeční tep, spálené kalorie) nemáte v podstatě co řešit – tedy pokud máte zmíněné hodinky nebo fitness náramek. V opačném případě si musíte aktivity do Google Fit zadávat manuálně, což může mít nezanedbatelný negativní vliv na přesnost.





Cena a dostupnost

Náramek Elonga se v Česku prodává s cenou 1 890 Kč včetně DPH, což nám vzhledem k funkcionalitě přijde jako rozumná částka. Radost může zkatit tak maximálně předplatné, bez něhož nedostanete přístup ke všem výhodám – konkrétně přijdete o interpretaci dat a doporučení sestavená na míru. Jeho cena vyjde na 99 korun měsíčně či 999 korun při ročním účtování.

Předplatné je spuštěno teprve chvíli, a tudíž stále platí zaváděcí akce, v rámci níž obdrží prvních 300 nových zákazníků členství ElongaPlus+ na půl roku zdarma. Balíček se aktivuje automaticky po spárování snímače s účtem v aplikaci.





Závěrečné zhodnocení

Elonga má parádní myšlenku: umožnit každému, aby změnil svůj životní styl pravidelným měřením a sportováním dle plánu sestaveného na základě zjištěných dat. A z mého pohledu skvěle funguje. Přesný senzor je podporován možná až překvapivě dobře zpracovanou aplikací, která je přehledná a člověk se v ní neztratí. Prostor ke zlepšení sice stále existuje (umožnění synchronizace i s dalšími službami mimo Google Fit a Apple Health, přidání tmavého režimu), a když pominu nutnost být on-line vůbec k jejímu otevření, nenarazil jsem na jedinou chybu, která by mně vyloženě znepříjemnila používání.

Klady + pěkné balení

+ rozumná cena

+ skvělá myšlenka produktu

+ příjemně zpracovaná aplikace

+ doporučení vytvořená na míru

+ dlouhá výdrž náramku

+ přesné měření

Zápory – propojení pouze s Google Fit a Apple Health

– absence tmavého režimu v aplikaci

– nutnost být on-line pro přístup k aplikaci

– systém předplatného

Hodnocení redakce: 87/100 %

Za zapůjčení produktu děkujeme společnosti mySASY.