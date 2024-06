10 let náramků Xiaomi Mi Band. První uměl jen počítat kroky

Před deseti lety spatřil světlo světa první Xiaomi Mi Band

Od té doby přišlo několik generací a každá přinesla nové funkce

Pojďme společně zavzpomínat na to, jak se náramek postupně zlepšoval

22. června uplyne přesně deset let od uvedení prvního náramku Xiaomi Mi Band. Během nich čínský výrobce uvedl na trh devět generací tohoto produktu, přičemž každá přinesla nějakým způsobem zásadní novinky. Pojďme si připomenout historii jednoho z nejúspěšnějších levných fitness trackerů.

Xiaomi Mi Band – prvopočátek

Jak zaznělo v úvodu, první generace náramku Xiaomi Mi Band byla představena 22. června 2014. Pro Xiaomi ji vyráběla firma Foxconn a náramek měl podobu kapsle z hliníkové slitiny vsazené do silikonového řemínku. Z dnešního pohledu je zajímavé, že náramek neměl obrazovku, ale pouze tři malé LED.

Xiaomi Mi Band

Mi Band uměl počítat kroky a odvozovat z nich údaje o překonané vzdálenosti a spálených kaloriích. Nechybělo ani základní sledování spánku, včetně rozlišení mezi lehkým a hlubokým spánkem. Díky tomu mohl nabídnout chytré buzení, které spáče probouzelo vibracemi v lehké spánkové fázi. Jednou z výhod byla i zvýšená odolnost proti vodě a prachu dle standardu IP67. Na jedno nabití vydržel fungovat až 30 dní.

Xiaomi Mi Band 1S – měření tepu

Na další generaci si zákazníci museli počkat téměř rok a půl. 7. listopadu 2015 byl představen Xiaomi Mi Band 1S. Skutečnost, že se nezměnilo číslo verze, naznačuje pouze drobné změny. Tou nejzásadnější bylo přidání snímače srdečního tepu, kvůli kterému mírně narostly rozměry kapsle. Měření tepové frekvence však neprobíhalo kontinuálně, jak je tomu dnes, ale pouze na vyžádání z aplikace.

Xiaomi Mi Band 1S

U prvního Mi Bandu si uživatelé stěžovali na to, že kapsle z řemínku snadno vypadává. Mi Band 1S tento problém řešil pomocí nového zajišťovacího mechanismu a materiálu s vyšší odolností. Mi Band 1S tedy přinesl především vylepšení v oblasti sledování zdraví a bezpečnosti nošení.

Xiaomi Mi Band 2 – přichází displej

V pořadí třetí generace chytrého náramku od Xiaomi následovala poměrně brzy – její představení proběhlo 7. června 2016. A tentokrát se jednalo o skutečně radikální krok vpřed, neboť malé LED nahradila OLED obrazovka s úhlopříčkou 0,42″ a rozlišením 72 × 40 obrazových bodů, která však ještě neuměla zobrazovat barvy. Umožňovala zobrazení času, počtu kroků, srdečního tepu a dalších údajů přímo na náramku. Pod ní bylo umístěno kapacitní tlačítko umožňující pohyb v nabídkách.

Xiaomi Mi Band 2

I když se očekávalo, že displej bude snižovat výdrž baterie, Mi Band 2 zvládl na jedno nabití fungovat až 20 dní, což je srovnatelné s výdrží Mi Band 1S. Nová generace přinesla také vylepšený design se snadnějším nasazováním a vyjímáním kapsle z řemínku. Kromě toho přidala funkci odemknutí telefonu bez použití PIN kódu u zařízení s Androidem 5.0 Lollipop a novějších.

Xiaomi Mi Band 3 – notifikace z telefonu

Na další generaci si uživatelé museli počkat neuvěřitelné dva roky – Xiaomi Mi Band 3 byl uveden na trh až 31. května 2018. Přišel s výrazně větší OLED obrazovkou, která narostla na 0,78″ a nabídla rozlišení 128 × 80 obrazových bodů, nicméně stále se pod ní našlo místo na kapacitní tlačítko. Díky většímu displeji bylo možné zobrazit více obsahu, včetně notifikací z chytrého telefonu.

Xiaomi Mi Band 3

Výrobce změnil deklaraci vodotěsnosti – místo IP67 deklaroval schopnost odolávat vodě do 5 ATM. Tato generace obsahovala všechny funkce svého předchůdce, jako je počítání kroků, vzdálenosti, kalorií, srdečního tepu a kvality spánku. Navíc přidávala NFC pro rychlejší spárování s telefonem a možnost odmítnutí příchozího hovoru přímo z náramku​.

Xiaomi Mi Smart Band 4 – barevný displej

Xiaomi Mi Smart Band 4, představený 16. června 2019, byl dalším významným krokem vpřed v evoluci tohoto gadgetu. Nejzásadnějším vylepšením byl barevný AMOLED displej velký 0,95″ s rozlišením 120 × 240 obrazových bodů. Barevný displej zlepšil čitelnost a nabídl více možností přizpůsobení – například v podobě 77 různých vzhledů ciferníku.

Xiaomi Mi Smart Band 4

Mi Band 4 přinesl pokročilejší senzory pro přesnější sledování aktivit, mimo jiné i šestiosý senzor, díky kterému dokázal sledovat specifické plavecké styly. Přibyla také možnost měření venkovních sportovních aktivit pomocí GPS ve spárovaném telefonu, přičemž náramek podporoval šest typů sportovních aktivit. Další zásadní novinkou pak byla možnost kontinuálního měření tepu v průběhu celého dne.

Xiaomi Mi Smart Band 5 -magnetická nabíječka

11. června 2020 spatřil světlo světa Xiaomi Mi Smart Band 5. Opět přišel s větší AMOLED obrazovkou, která tentokrát měřila 1,1″ a měla rozlišení 126 × 294 obrazových bodů. Pomocí náramku bylo možné měřit jedenáct typů sportovních aktivit – přibyla například jóga, cvičení na eliptickém trenažéru, skákání přes švihadlo a veslování.

Xiaomi Mi Smart Band 5

Přibyly i další zdravotní funkce, jako je sledování stresu, přesnější měření tepu, dechová cvičení, sledování ženského zdraví a měření REM spánku. Jednou z nejpraktičtějších novinek byla změna způsobu nabíjení. Zatímco u starších generací bylo nutné vyloupnout kapsli z těla, nová generace přišla s magnetickou nabíječkou, se kterou se v téměř nezměněné podobě můžeme setkávat dodnes.

Xiaomi Mi Smart Band 6 – měření kyslíku v krvi

Xiaomi Mi Smart Band 6 byl představen v Číně 29. března 2021. Patrně nepřekvapí, že se opět zvětšovala AMOLED obrazovka, která narostla na 1,56″, nabídla rozlišení 152 × 486 obrazových bodů a zakrývalo ji 3D sklo odolné proti poškrábání. V této generací náramku jednou provždy zmizelo kapacitní tlačítko k veškerému ovládání tak sloužil výhradně displej.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Jednou ze zásadních novinek bylo přidání snímače pro měření hladiny kyslíku v krvi (SpO2, tzv. krevní saturace), které ovšem fungovalo jen na vyžádání. Náramek je díky tomu také schopen monitorovat kvalitu dýchání během spánku. Mi Band 6 nabídl podporu 30 sportovních režimů včetně nových aktivit jako basketbal, volejbal, kriket, bowling a boxování. Dalším velkým přínosem byla v Česku verze s NFC, se kterou lze platit kartami vybraných bank.

Xiaomi Smart Band 7 – Always on Display

Náramek s číslem sedm byl představen 24. května 2022. Číňanům se opět povedlo zvětšit AMOLED obrazovku, tentokrát na 1,62″. Displej nabídl rozlišení 192 × 490 obrazových bodů a o něco větší jas. Zákazníci se konečně dočkali funkce „Always on Display“, která umožnila zobrazování vybraných informací (nejčastěji času) i na téměř zhasnuté obrazovce.

Xiaomi Smart Band 7

Další zásadní novinkou byla možnost celodenního monitorování hladiny kyslíku v krvi s upozorněním na příliš nízké hodnoty, které mohou být příznakem závažných zdravotních problémů. Radikálně – ze 30 na 120 – se rozrostl počet podporovaných sportovních aktivit. Nově přibyly například HIIT, pilates, zumba a další​.

Xiaomi Smart Band 8 – nové řemínky

Xiaomi Smart Band 8 je zatím posledním modelem fitness náramku od Xiaomi. V Číně byl představen 18. dubna 2023, nicméně globální trh si na jeho uvedení musel počkat až do konce října. Poprvé nedošlo ke zvětšení obrazovky, která má i v této generaci velikost 1,62″ a rozlišení 192 × 490 obrazových bodů. Jedinou významnější změnou v tomto směru bylo zvýšení obnovovací frekvence ze 30 na 60 Hz.

Xiaomi Smart Band 8

Počet podporovaných sportovních režimů vzrostl ze 120 na 150, nicméně ani tato generace nepřinesla možnost záznamu trasy pomocí GPS. Poměrně zásadní novinkou je dvoudílný řemínek, který se připíná ke hranám kapsle. Xiaomi Smart Band 8 je také možné nosit na krku jako řetízek nebo ve speciální kapsli umístěné na botě.

10 let náramků Xiaomi Mi Band

S blížícím se příchodem Xiaomi Smart Band 9 můžeme očekávat další inovace a vylepšení. Jednou z nejčastěji žádaných funkcí je integrovaná GPS, která by umožnila přesné sledování venkovních aktivit bez potřeby nosit s sebou telefon.

Dále by mohly být vylepšeny zdravotní funkce – hodila by se například detailnější analýza spánku a nové senzory pro sledování tělesné kondice. Možná se můžeme těšit na vyšší jas a úspornější displej, což by mohlo prodloužit výdrž baterie na jedno nabití.

Pohled na evoluci náramku Xiaomi Mi Band jasně ukazuje, jak se tento produkt neustále vyvíjí a zlepšuje. Od základního modelu, který uměl jen počítat kroky a sledovat spánek, se každá nová generace zaměřovala na přidání nových funkcí a vylepšení těch stávajících.

Od přidání displeje, schopnosti měření srdečního tepu či okysličení krve, až po současné pokročilé zdravotní funkce a vyšší obnovovací frekvenci obrazovky, každá generace přinesla něco nového. Tímto způsobem Xiaomi dokázalo vytvořit cenově dostupný, ale stále sofistikovanější fitness náramek, který uspokojí potřeby širokého spektra uživatelů.

Měli jste některou z verzí náramku Xiaomi Mi Band?