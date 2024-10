Vědci z ČVUT stojí v čele týmu, který sleduje včely s pomocí AI

Sestrojili speciální roboty, kteří se staly součástí včelí kolonie

Za první měsíc získaly přes 100 milionů snímků

Čeští vědci si připsali další úspěch a světové prvenství. Mezinárodní tým vedený odborníky z Českého vysokého učení technického (ČVUT), konkrétně z Centra umělé inteligence FEL, sestrojil dva roboty, které umístil přímo do včelí kolonie. Jejich srdcem jsou dvě autonomní kamery, které sledují nejen dělnice, ale především včelí královnu, počet nakladených vajíček a celkovou populaci v úlu. A to neustále a tak, aby do života včel nijak nezasahovaly.

Pracuje se proto s infračerveným světlem a systém nepotřebuje ovládání člověkem. Neustále přitom pořizuje snímky, které zpracovává s pomocí umělé inteligence. Denně jde o 1 400 GB dat a za první měsíc fungování získali experti přes 100 milionů fotografií. Ty jim díky analýze AI umožnily nahlédnout od života včel tak, jak se to ještě nikdy předtím nepodařilo.

Pokud vám to připadá spíš úsměvné než důležité, mýlíte se. Se svým průlomovým projektem se dostali i na přední stránku vědeckého magazínu Science Robotics. Počátek jejich snažení se datuje do roku 2021, ale ještě rozhodně neskončili. Získaná data budou nadále analyzovat s pomocí AI a specializovaných softwarů.

Výsledkem jejich práce nemá být jen pouhá studie života v úlu. Poznatky by mohly být využitelné v oblasti zemědělství, stejně jako by mohly být důležité pro ekologii.

