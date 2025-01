Hlídač planety z Česka: TROLL odhalí znečištění i ohrožené oblasti dřív než kdokoli jiný

Reklama

Družice je vybavena hyperspektrální kamerou. Ta umožňuje pozorovat věci, které jiné družice neumí. V době, kdy její vývoj začal – asi před 3 lety – ještě taková družice neexistovala. Dnes jich kolem Země obíhá maximálně 10. Sondu vynesla do vesmíru raketa Falcon 9 v úterý 14. ledna 2025 ve 20:09 našeho času.

Rozměr družice je 20 x 10 x 34 cm, je to taková krabice od bot. Vynesení družice na oběžnou dráhu vyšlo na asi 63 miliónů korun. Ekonomický potenciál je přitom několik desítek miliónů korun ročně. Prvním domácím klientem je Česká inspekce životního prostředí.

TROLL hlídkuje

Sonda dokáže odhalit nelegální činnosti jako jsou skládky, kácení lesů, stavby nebo znečištění vodních toků. Umí také monitorovat vegetaci. Unikátní je sledování ledovcových jezer v Grónsku. Družice totiž díky svým unikátním vlastnostem dokáže předpovědět jejich protržení a pomáhá tak chránit lidi.

Další zákazník sídlí na Maledivách v Indickém oceánu. Jak postupně moře teplá a zvyšuje se jeho hladina, tak zaplavuje zdejší ploché ostrovy, což je sonda schopná také velmi dobře měřit.

TROLL zahradničí

Nezanedbatelné je využití v zemědělství. Kamera je schopna snímat například složení půdy nebo obsah chlorofylu v rostlinách. Je tak možné rychle zjistit, že se někde úrodě nedaří tak, jak by mělo a včas zasáhnout. Tím se může zachránit nezanedbatelná část úrody.

Nečekejte ale, že se TROLL zaměří na vaši zahrádku na chalupě. Sonda operuje spíš v rozsahu zemí. Jak říká šéf TRL Space:

Toto monitorování se týká velkých zemědělských oblastí, proto se chceme zaměřit na Afriku. Jedno pole se takto sledovat nevyplatí, ale půl země, která pěstuje banány nebo kávu, ano.

TROLLí software

Sondu netvoří jen hardware, ale i software. Ten je v dnešní době už samozřejmě vybaven umělou inteligencí od sesterského startupu Zaitra, který se postará o vyhodnocení dat přímo na palubě satelitu. Přenos dat mezi Zemí a družicí zajistí software pro šifrovanou komunikaci od další sesterské společnosti Corac.

TROLLí rodinka

Dnes obíhá Zemi jedna družice TROLL. Společnost TRL Space ale říká, že do 5 let by chtěla mít na oběžné dráže TROLLí rodinku o aspoň 6 členech.

Zdroj: TRL Space