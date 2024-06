Město Brno dlouhodobě podporuje kroky vedoucí ke zvýšení vědecké a technické gramotnosti

Brněnská hvězdárna a planetárium pořádá množství vědecko-populárních aktivit

Právě teď nabízí mimořádnou možnost vyslat vlastní projekt do vesmíru

Vážně si neděláme srandu. Brno existuje a dokonce se chystá do vesmíru. A vy můžete svým způsobem také. Stačí mít jen opravdu, ale opravdu hodně dobrý nápad. A být schopen ho realizovat.

Brno letí do vesmíru

Brno chystá vlastní družici. Bude se jmenovat BRNOsat, bude velká asi jako krabice od bot (formát tzv. 6U) a do vesmíru ji vynese raketa Falcon 9 v polovině roku 2026. Obíhat Zemi bude ve výšce 500 km a zůstane tam několik let. A každý z vás má možnost přihlásit svůj nápad. Ten nejlepší pak bude na náklady města Brna vynesen do vesmíru.

Nebude to ale ani tak jednoduché. Kromě toho, že váš nápad musí být nejlepší, budete muset všechno zajistit sami. A zaplatit. Brno hradí „jen“ cestu. Ale řekněte, kolik lidí může říct, že má na oběžné dráze vlastní kus hardware?

Přihlásit se může kdokoli. Jednotlivec – skupina, junior – senior, student – pracující, amatér – profesionál. Omezení jsou pouze technická, časová a samozřejmě finanční. Výběr experimentů proběhne na podzim 2024 – s ohledem na atraktivitu projektů, technickou způsobilost a samozřejmě rozpočet. S přihláškou ale nečekejte až na poslední chvíli, jinak nebude čas na konzultace.

Podrobná pravidla najdete na stránkách projektu ve formátu PDF.

Vydáte se s Brnem do vesmíru?

Zdroj: Hvězdárna a planetárium Brno