České dráhy se chystají vylepšit internet ve vlacích

Upgrade Wi-Fi routerů se dotkne téměř 200 vozů

Technologie dovede využívat i sítě v 5G úrovni

Znáte to. Chcete se ve vlaku pustit do práce, ale s internetem to mnohdy bývá katastrofa. Národní dopravce České dráhy se naštěstí pouští do upgradu routerů, od něhož slibuje lepší činnost palubní Wi-Fi sítě. Starší vysílače budou vyměněny za údajně moderní a výkonná zařízení, což by mělo cestujícím výrazně zpříjemnit zážitek z používání veškerých on-line služeb.

České dráhy implementují novější technologie do vlaků dálkové dopravy a vybraných spojů Pražské integrované dopravy (PID). Celý proces bude výsledkem spolupráce s dceřinou společností ČD – Telematika a zasáhne celkem 146 osobníc vozů a všechny jednotky railjet, dohromady pak půjde o 195 vozidel. Podle Drah je kvalitní připojení ze strany zákazníků a objednatelů veřejné dopravy jednou z vůbec nejžádanějších služeb.

Nové Wi-Fi routery budou spoléhat na standard Wi-Fi 5. Vzhledem k tomu, že dnes se docela běžně využívá pokročilejší Wi-Fi 6 a už se postupně začíná rozšiřovat i Wi-Fi 7, zde asi není důvod k potlesku. Jan Hobza, předseda představenstva ČD – Telematiky nicméně uvedl, že upgrade na Wi-Fi 6 je v budoucnu možný. Palubní Wi-Fi ve vlaku bude komunikovat vždy se základovou stanicí toho operátora, který v místě jízdy nabídne nejkvalitnější mobilní datový signál. Technologie bude schopná využívat i sítě v 5G úrovni.

„Nově instalovaná zařízení podporují sítě nové generace a budou schopna dlouho držet krok s dobou. Například maximální rychlost připojení nových routerů až 5,5 Gb/s vysoce přesahuje momentální možnosti pozemní infrastruktury, takže nehrozí, že by routery rychle zastaraly. K cestujícím se bude internet šířit na frekvencích 2,4 i 5 GHz…“ uvedl Hobza.

