Odlehčený Fold by měl mít radikálně nižší cenu. Ale bude až za rok

Svět ohebných displejů se snad konečně dostává do bodu, na který fanoušci této technologie čekali. Výrobní postupy už jsou vyzkoušené a sériová produkce také funguje. Firmy tak mohou upnout pozornost na další vývoj a zákazníci nebudou muset platit za ohebné telefony tak vysoké sumy jen kvůli revolučnímu nápadu. Postupně jsme to viděli u Huawei Mate a Mate Xs nebo u Samsung Galaxy Fold a pak Galaxy Z Flip. Ke snižování cen pochopitelně vedly i jiné parametry, nicméně trend je pozitivní. Ohebné displeje se dostávají i do levnějších telefonů a nebudou takovou raritou. Na stejnou kolej by měl naskočit i nový odlehčený Galaxy Fold. Původně jsme ho měli vidět letos, ale představí se asi až příští rok. Dobrou zprávou ale je, že bude údajně stát o dost méně než jeho předchůdce. Cena Samsung Galaxy Fold Lite (název ale není jistý) by měla být dokonce pod hranicí devíti set dolarů.

S takovou cenou by byl nový Fold více než o polovinu levnější než ten původní z roku 2019. První ohebný telefon od Samsungu stál při uvedení na trh 1980 dolarů. Jak už jsme zmínili, způsobí to samozřejmě také slabší parametry, nejen nižší či stabilizovaná výrobní cena ohebného displeje. Proto se také hovoří o názvu Lite. Zatím není jasné, kde se Samsung rozhodne ušetřit, ale nabízejí se paměti RAM, velikost úložiště, procesor a fotoaparáty. Ohebný telefon s trochu slabšími hardwarovými specifikacemi a mnohem nižší cenou by pak mohl zaujmout mnohem širší spektrum lidí. S osekáváním dalších parametrů se to ale nesmí přehnat. Příkladem je ohebný, ale jinak hardwarově průměrný Motorola Razr, o který moc zájem není. Spekulativní cena telefonu Samsung Galaxy Fold Lite zní zatím velmi povzbudivě. Uvidíme, co za ni dostaneme. Ještě předtím bychom se měli letos dočkat modelu Galaxy Fold 2, který se ukáže po boku řady Note 20.

Kolik byste byli ochotní zaplatit za ohebný telefon?

Zdroj: aheadlines